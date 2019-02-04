گفتگوی نمایندگان ویژه آمریکاو کره جنوبی پیرامون نشست «ترامپ-کیم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک؛ رسانه های محلی کره جنوبی به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که «استفان بیگون» نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی روز یکشنبه با «لی دو هون» نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره دیدار و گفتگو کرده است.

بنا بر گزارشها، محور گفتگوها میان بیگون و لی دو هون نشست آتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی بوده است.

خبرگزاری یونهاپ نیز گزارش داد که استفان بیگون اوایل روز یکشنبه وارد «سئول» پایتخت کره جنوبی شد و نخست با نماینده این کشور دیدار کرد.

خبرگزاری یونهاپ در ادامه گزارش خود اعلام کرد که بیگون قرار است روز سه شنبه با «کیم هایوک چول» نماینده کره شمالی در دهکده ای مرزی به نام «پانمونجوم» در پیونگ یانگ دیدار کند.

انتظار می رود که نشست روزهای یکشنبه و سه شنبه نماینده ویژه آمریکا زمینه را برای نشست جدید کیم و ترامپ در اواخر ماه فوریه فراهم نماید.

گفتنی است که ظرف ده سال گذشته، پیونگ یانگ به دلیل انجام چندین آزمایش موشک بالستیک و هسته ای بارها از سوی دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار گرفته است. این تحریمها صادرات منابع طبیعی کره شمالی از جمله زغالسنگ و واردات تسلیحات، نفت و محصولات نفتی به این کشور و هرگونه حمایت مالی و مادی را که به توسعه برنامه های موشکی یا هسته ای این کشور یاری رساند، هدف قرار می دهد.

با این وجود شواهد حاکی از آن است که از ابتدای سال ۲۰۱۸ و در پی دستیابی کره شمالی و کره جنوبی به توافقات مهم، وضعیت در شبه جزیره کره تا حدی بهبود یافته است.