بازگشت کرمان به چرخه گردشگری/ بناهای شاخص تاریخی کرمان مرمت شد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان کلکسیونی از بناها و محوطه های تاریخی از ادوار مختلف تاریخی است، در این استان بالغ بر ۷ هزار اثر تاریخی وجود دارد که هنوز ثبت ملی نیز نشده اند اما طبق آمار موجود ۶۶۰ اثر ثبت ملی و شش اثر ثبت جهانی نیز در استان کرمان وجود دارد اما اگر به همین آمار در ابتدای انقلاب نگاه کنید تنها نام معدودی از آثار استان کرمان در فهرست آثار ملی را می بینید و نه خبری از ثبت اثر جهانی و نه طرح های مرمتی است.

در حال حاضر ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، روستای صخره ای میمند، قنات های جوپار، کویر لوت، روستای دارستان به عنوان مهر گلیم شریکی پیچ ثبت جهانی شده اند و در این خصوص کرمان رکورد دار کشور است در حالیکه قبل از انقلاب ارگ بم، باغ شاهزاده و روستای میمند در حال ویرانی بودند و بقیه آثار هم به حال خود رها شده بود.

مرمت این بناها در حالی صورت گرفته است که منجر به افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در استان کرمان شده در حالیکه ورود گردشگران خارجی به کرمان به گونه چشمگیری افزایش یافته و به بیش از ۵۰ هزار نفر در سال رسیده است و این استان عملا وارد حلقه گردشگری کشور شده اما در ابتدای انقلاب، کرمان هیچ سهمی در این زمینه نداشت.

مرمت این بناها در حالی صورت گرفته است که منجر به افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در استان کرمان شده در حالیکه ورود گردشگران خارجی به کرمان به گونه چشمگیری افزایش یافته

به عنوان مثال باغ شاهزاده که باغی متروک در میانه کویر بود بازسازی شد. کار مرمت این بنا تنها چند سال پس از پیروی انقلاب آغاز شد و به یکی از زیباترین باغ های ایرانی و شناسنامه گردشگری استان کرمان تبدیل شد.

این باغ هم اکنون جزو باغهای ایرانی فعال محسوب می شود و هر سال تنها در ایام نوروز حدود ۲۰۰ هزار نفر از این بنای تاریخی منحصر به فرد بازدید می کنند.

ارگ بم، باغ شاهزاده و روستای میمند مرمت و ثبت جهانی شد

همین رویکرد در ارگ بم نیز روی داد این ارگ که بزرگترین بنای خشتی جهان نام دارد قبل از انقلاب هیچ جایگاهی در تورهای گردشگری معتبر جهان نداشت، بعد از انقلاب بازسازی این بنا آغاز شد اما وقتی بر اثر زمین لرزه ویران شد مسئولان و کارشناسان ایرانی کار بازسازی آن را مجددا آغاز کردند و بعد از ثبت جهانی این اثر تاریخی و منظر شهر بم کار مرمت را آغاز کردند و هم اکنون بخشهای عمده ای از ارگ بازسازی شده است.

روستای صخره ای میمند که قبل از انقلاب بیشتر به یک روستای محروم و گم نام شهرت داشت بعد از انقلاب نامش سر زبانها افتاد و بعد از تلاشهای مکرر و بهسازی این روستا و احیای آن ساکنان روستا بار دیگر به باز گشتند و نامش جهانی شد حالا خانه های این روستا که در دل کوه حفر شده اند محل اسکان گردشگران خارجی شده اند و گردشگران برای یک روز سکونت در این خانه ها برای ساکنان محلی خلق ثروت می کنند.

محرومان کویرنشین میزبان گردشگران اروپایی شدند

اما اگر نگاهی به کویر کرمان بیندازیم قبل از انقلاب تعدادی روستای خالی از سکنه و وضعیت رقت بار ساکنان آن ها را می توانستیم ببینیم. محرومیت شدید مردم این منطقه اما این روزها شکل دیگری به خود گرفته است. هر روز یک اتوبوس از گردشگران خارجی و داخلی وارد روستاها می شوند و واحدهای بومگردی موجود در این روستاها پذیرای سرنشینان این اتوبوسها شده اند.

دلارهای گردشگران به دست روستائیان می رسد و تنها اثر جهانی طبیعی ایران به قطب تولید ثروت برای روستاییان تبدیل شده است.

دلارهای گردشگران به دست روستائیان می رسد و تنها اثر جهانی طبیعی ایران به قطب تولید ثروت برای روستاییان تبدیل شده است

اما مرمت و توجه به بناهای تاریخی تنها شامل بناهای ثبت جهانی نیست در حالیکه دهه های متوالی بناهای کرمان بدون توجه رها شده و در حال تخریب بودند در دهه اخیر شاهد ایجاد یک نگاه جدید و موج بازسازی در بناهای تاریخی استان کرمان هستیم.

مرمت بازار بزرگ کرمان که مهمترین قطب گردشگری شهر کرمان به عنوان ۵ شهر تاریخی کشور یکی از این اقدامات است. این بازار که شامل دهها بازارچه است بزرگترین بازار سرپوشیده خاورمیانه به شمار می رود و موجب رونق مجدد کسب کار و گردشگری شده است.

مرمت باغ فتح آباد که قدمتی بیشتر از باغ شاهزاده دارد نیز جزو طرح هایی است که در چند سال قبل در کرمان اجرا شده این باغ که از آن عملا جز چند دیوار و بنایی مرکزی ویرانه باقی نمانده بود حالا یکی از باشکوه ترین بناهای تاریخی ایران محسوب می شود.

نمونه این بازسازی را میتوان در مدرسه حیاتی دید که بنایی تخریب شده به یکی از اکوموزه های بی نظیر ایران تبدیل شده و دهها نفر شغل را ایجاد کرده است.

همین رویه را می توان در حمام ابراهیمیه دید که این بنا هم به کلی مرمت شده است و به زودی به موزه طلا تبدیل می شود.

مرمت ۹۰ درصد بناهای تاریخی کرمان بعد از انقلاب انجام شد

احیا و مرمت حمام باغ لله، باغ میدان بیرم آباد، دهها بنای دیگر در شهرستانهای استان کرمان نیز سبب رونق بیشتر گردشگری در استانی شده است که یکی از تاریخی ترین مناطق کشور است..

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان با اقدامات انجام شده شاهد رونق صنعت گردشگری است.

غلامرضا فرخی گفت: مرمت بناهای تاریخی در این راستا انجام شده است که پتانسیلهای بالقوه گردشگری در کرمان بالفعل شود شاهد هستیم بعد از مرمت هر یک از بناهای تاریخی اشتغال پیرامون این بناها رونق می گیرد.

وی تصریح کرد: تمام بناهای شاخص موجود در کرمان که مورد توجه تورهای گردشگری هستند بعد از انقلاب به صورت کامل مرمت و بازسازی شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان به همکاری بین دستگاه های مختلف از جمله شهرداری، میراث و استانداری و اوقاف برای مرمت و احیای این آثار اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بازار، حمام ها، خانه های تاریخی، باغ های تاریخی و یا خانه حاج آقا علی به عنوان بزرگترین خانه خشتی جهان مرمت شده اند و این رویه با قدرت ادامه دارد.

فرخی به فعال شدن واحدهای بومگردی اشاره کرد و گفت: مهمترین هتلهای استان کرمان که در حال خدمات دهی به مسافران در قالب بالاترین استانداردهای ایران هستند بعد از انقلاب راه اندازی شده اند و در حال حاضر هم بیش از ۱۵۰ واحد بومگردی در روستاهای استان فعال هستند.

شهردار کرمان نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: شهر کرمان یک شهر تاریخی با پتانسیلهای زیاد است که سالها مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.

مهران عالم زاده بیان کرد: باید سرمایه گذاری در شهر کرمان بر مبنای گردشگری باشد و ایجاد جذابیت نیز باید در دستور کار باشد و در همین راستا نیز سرمایه گذاریهای خوبی در شهر کرمان انجام شده است.

وی به ورود شهرداری کرمان در زمینه مرمت و بازسازی بناهای تاریخی اشاره کرد و گفت: شاهد هستیم در هسته مرکزی شهر کرمان که اکثربناهای تاریخی قرار گرفته است اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و رویه ای که برای رونق شهر کرمان انجام شده در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.

حالا کرمان به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری تبدیل شده است و انتظار می رود این استان به زودی یک تحول جدی در این زمینه را تجربه خواهد کرد.