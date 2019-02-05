مغز زنان جوانتر از مردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، تحقیقات جدید نشان می دهد مغز زنان جوانتر از مردان همسن خود است.

این تحقیقات با بررسی اسکن از مغز و برای اندازه گیری متابولیسم آن انجام شده است.

اسکن ها نشان داد مغز زنان حدود ۳تا۴ سال جوانتر از مردهای هم سن شان است. این کشف به پزشکان کمک می کند پاسخ هایی برای این سوالات بیایند که چرا زنان کمتر در معرض خطر از دست دادن حافظه و ابتلا به بیماری های عصبی هستند.

به هرحال این پژوهش توسط محققان دانشگاه واشنگتن در میسوری انجام شده است. آنها در این تحقیق سعی کردند سن متابولیک مغز افراد را بررسی کنند.

محققان به خصوص روی فرایندی به نام «گلیکولیز هوازی»(aerobic glycolysis) تمرکز کردند که با استفاده از گلوکز قند، به رشد مغز انسان از کودکی تا بزرگسالی کمک می کند. همزمان با افزایش سن فرد، گلوکز کمتری به مغز افراد می رسد و بنابراین انرژی کمتری برای سلول های این عضو بدن فراهم می شود. در اواخر دهه ۶۰ زندگی، فقط گلوکز اندکی به مغز افراد می رسد.

بنابراین دانشمندان مقدار شکری را بررسی کردند که به این فرایند مغزی منجر می شود. آنها این روند را به عنوان نشانگری برای سن مغز تعیین کردند. در همین راستا محققان اسکن های PET شرکت کنندگان( ۱۲۱ زن و ۸۴ مرد) را برای اندازه گیری اکسیژن و گلوکزی که وارد مغز می شود، بررسی کردند.

آنها در مرحله بعد اطلاعات به دست آمده را وارد یک الگوریتم ماشین یادگیری کردند و به آن آموزش دادند تا سن مغزی افراد را براساس اطلاعات متابولیکی تشخیص دهد.

هنگام آموزش الگوریتم به وسیله سن و اطلاعات مردان و قبل از آنکه اطلاعات زنان در سیستم به کار گرفته شود، ماشین یادگیری به این نتیجه رسید که مغز زنان به طور متوسط حدود 3سال جوان تر از سن واقعی آنان است.

سن افراد شرکت کننده در این تحقیق ۲۰ تا ۸۲ سال بوده است. جالب آنکه جوانی مغز زنان فقط در شرکت کنندگان مسن قابل رصد نبود بلکه در زنان جوان نیز مشهود بود.

دانشمندان معتقدند سطوح بالاتر فرایند «گلیکولیز» در زنان به یادگیری و رشد مغزی در سنین پیری منجر می شود.

نتایج این تحقیق در ژورنال Proceedings of the National Academy of Science متنشر شده است.