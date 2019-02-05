به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالقادر مرتضی» رئیس هیئت انصارالله در امور اسرا و بازداشت شدگان در امان پایتخت اردن اظهار داشت: انصارالله شماری از اسرای سعودی را در اختیار دارند که در میان آنها افسر بلندپایه نیز به چشم می خورد.

وی با بیان این مطلب افزود: سرنوشت تمامی اسرای سعودی مرتبط با سرنوشت اسرای یمنی در داخل و خارج از یمن است.

مرتضی در ادامه گفت: عربستان سعودی مسئول اول و آخر سرنوشت تمامی اسرا است چرا که ریاض سرکرده ائتلاف عربی علیه یمن است.

اردن امروز میزبان دور جدید مذاکرات میان طرف های یمنی تحت نظارت سازمان ملل متحد است. «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن و نمایندگان صلیب سرخ نیز در این دور از مذاکرات حضور دارند. اجرای توافقات امضا شده درباره مبادله اسرا که در جریان مذاکرات استکهلم حاصل شد از جمله محورهای مورد بحث در مذاکرات جاری اردن است.