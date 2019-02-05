تولید ۱۲ نوع ارکیده در نوشهر/ گُل فروشی جایگزین شهرفروشی شود

جمیله هاشمی در حاشیه افتتاح جشنواره ملی گل ارکیده اظهار داشت: نوشهر مهد گل ارکیده بود و برای اولین بار، ارکیده های تجاری ایران در مجموعه ای در این شهرستان تولید و کشت شده است.

وی ادامه داد: در حالی چهارمین دوره جشنواره افتتاح شد که تعامل و همراهی خوبی بین مسئولان و بخش های مختلف وجود دارد و برای توسعه متوازن باید همراهی و تلاش کرد.

علی امانی شهردار نوشهر نیز با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: این جشنواره برای چهارمین سال با محوریت ارکیده برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت و منزلت گل ارکیده ادامه داد: بسیاری از کشورهای اروپایی و دنیا درپی انحصارکشیدن گل ارکیده هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار گونه از گل ارکیده استحصال و بهره برداری شده است گفت: جشنواره گل ارکیده فرصتی برای شناساندن فرصت های منطقه است و فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار، صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

امانی یادآور شد: جشنواره امسال به سبکی متفاوت تر از گذشته تدارک دیده شده است و این جشنواره با وسعت و تنوع مطلوب تر از سال قبل و در پنج سالن شامل ارکیده، اپارتمانی، فضای باز، محصولات باغبانی گشایش یافته است.

وی افزود: در فضایی که تراکم فروشی برای شهرداری ها باز شده باید به جای آن گل فروشی کنیم و پرداختن به امورات فرهنگی از تکالیف ما است.