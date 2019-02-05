روسیه از مذاکره میان دولت و اپوزیسیون ونزوئلا حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه ‌شنبه تاکید کرد حل بحران ونزوئلا تنها در صورت برقراری گفتگو میان دولت کاراکاس و مخالفین دولت امکان‌پذیر است.

وی افزود: از نگاه روسیه، تنها راه خروج از این بحران این است که دولت ونزوئلا و مخالفین پشت میز مذاکره بنشینند.

گفتنی است دیروز نیز لاوروف از پیشنهاد اروگوئه و مکزیک مبنی بر برگزاری نشست صلح در روز ۱۸ بهمن با هدف حل سیاسی بحران ونزوئلا حمایت کرده بود.

اظهارات لاوروف درحالی ایراد شد که شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، سوئد، اسپانیا و دانمارک نیز روز گذشته به طور رسمی از خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا حمایت کرده و وی را به عنوان رئیس جمهور این کشور به رسمیت شناختند.