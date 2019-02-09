مجموعه«نسل قلم» دوباره چاپ شد/از هرمان ملویل تا کارلوس فوئنتس

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوباره مجموعه «نسل قلم» توسط نشر نو کلید خورد و بهتازگی ۵ عنوان این مجموعه منتشر و راهی بازار نشر شدهاند. این مجموعه و عناویناش برای اولینبار ۲۵ سال پیش منتشر شدند و بنیان آن توسط خشایار دیهیمی، آرمان امید، بهرام داوری و حسن ملکی دیگر گذاشته شد.
به گفته دیهیمی که دبیر این مجموعه است و برای آن مقدمه نوشته، کتابهای «نسل قلم» زندگینامه نویسندگان را در بر نمیگیرند بلکه شرح و تفسیر و نقد آثار و اندیشههای نویسندگان مورد نظر اند. این کتابها به تعبیر دبیر مجموعه پیش رو، نقطه شروع خوبی برای مخاطبانی هستند که در پی پیدا کردن راهی برای ورود به مضامین و اندیشههای این نویسندگان هستند.
اولین کتاب این مجموعه، «هرمان ملویل» نوشته لئون هاوارد است. ملویل همانطور که میدانیم خالق رمان مشهور «موبیدیک» است. چاپ اول ترجمه این کتاب در مجموعه «نسل قلم» سال ۷۲ عرضه شد. ملویل متولد سال ۱۸۱۹ و درگذشته به سال ۱۸۹۱ است. نسخه اصلی این کتاب به عنوان جلد سوم مجموعه نویسندگان آمریکایی در سال ۱۹۷۴ توسط انتشارات پسران چارلز اسکرایبنرز در نیویورک چاپ شد.
ترجمه این عنوان از مجموعه مورد نظر توسط دیهیمی انجام شده است.
کتاب «هرمان ملویل» با ۷۳ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
کتاب دوم، «جورج اورول» است که به قلم تام هاپکینسن نوشته شده و ترجمهاش هم توسط پیروز سیاوشی انجام شده است. چاپ اول این کتاب هم سال ۷۳ به بازار نشر عرضه شده بود. نسخه اصلی این کتاب به عنوان جلد هفتم مجموعه نویسندگان بریتانیایی در سال ۱۹۸۴ توسط انتشارات پسران چارلز اسکرایبنرز در نیویورک چاپ شد.
جورج اورول متولد سال ۱۹۰۳ و درگذشته به سال ۱۹۵۰ است و او را با رمانهای «مزرعه حیوانات» و «۱۹۸۴» میشناسند.
این کتاب با ۶۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.
«پابلو نرودا» نوشته جورج دی. اسکید با ترجمه رویا رضوانی سومین کتاب مجموعه «نسل قلم» است. چاپ اول این کتاب توسط نشر نو در سال ۷۵ به بازار آمد.
نرودا یکی از مطرحترین و محبوبترین شاعران ادبیات آمریکای لاتین و شعر عاشقانه جهان است. این سیاستمدار و شاعر شیلیایی متولد سال ۱۹۰۴ و درگذشته به سال ۱۹۷۳ است.
نسخه اصلی این کتاب هم در سال ۱۹۸۹ توسط همان ناشر نیویورکی، به عنوان سومین جلد از مجموعه نویسندگان آمریکای لاتین عرضه شد.
این کتاب هم با ۶۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
چهارمین کتاب مجموعه «نسل قلم»، «آنا آخماتوا» نوشته سام درایور است که محمد مختاری آن را نوشته است. چاپ اول این کتاب هم در سال ۷۵ توسط نشر نو عرضه شده بود.
آنا آخماتووا یکی از شاعران مهم ادبیات روس است که همنسل و معاصر با بوریس پاسترناک دیگر شاعر و نویسنده مهم این کشور بوده است. او از شاعران مهم روسیه است که پیش از جنگ جهانی اول به کمال رسیده و شناخته شدند. آخماتووا متولد سال ۱۸۸۸ و درگذشته به سال ۱۹۶۶ است.
نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۹۰ در نیویورک، به عنوان دهمین عنوان از مجموعه نویسندگان اروپایی چاپ شد.
این کتاب با ۷۱ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.
پنجمین جلد هم «کارلوس فوئنتس» است که لانین آ.گیورکو آن را نوشته و عبدالله کوثری ترجمهاش کرده است. چاپ اول این کتاب هم سال ۷۳ توسط نشر نو عرضه شد.
این کتاب سومین جلد از مجموعه نویسندگان آمریکای لاتین است که ناشر نیویورکی آن را در سال ۱۹۸۹ چاپ کرد. کارلوس فوئنتس یکی از نویسندگان بزرگ ادبیات مکزیک است که به نوشتن رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه اشتغال داشت. او متولد سال ۱۹۲۸ و درگذشته به سال ۲۰۱۲ است.
این کتاب با ۸۲ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
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