به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرم پور صبح پنجشنبه در آئین گشایش نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی درخورموج اظهار داشت: توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی برگ زرینی در کارنامه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: نمایشگاه‌های کتاب بی‌تردید یک مرجع فرهنگی تلقی می شوند و نقش این مرجع فرهنگی این است که با قرار دادن افکار، عقاید و اندیشه های خلاق در کنار یکدیگر، وسیله ای برای ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق برای افراد جامعه پدید می آورد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: قطار انقلاب اسلامی ایران در مسیر رشد و توسعه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همچنان رو به جلو در حال حرکت است.

کرم پور ادامه داد: این قطار در ایستگاه چهلم خود دستاوردهای خوبی داشته و در هر بخش فصلی نو رقم زده است که توسعه کتابخانه ها از آن جمله است.

وی تصریح کرد: سال ۱۳۵۷ در کشور تنها ۳۷۳ کتابخانه عمومی وجود داشت اما این تعداد هم اینک با افزایش ۹ برابری به ۳۴ هزار کتابخانه عمومی رسیده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: البته با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله است اما از روند رو به رشدی برخوردار هستیم.

فرماندار دشتی نیز گفت: انقلاب اسلامی در توسعه کتاب و کتابخوانی نقش فعال و مؤثری داشته است.

عبدالله نادری افزود: کتاب همیشه حرمت دارد و شبکه مجازی مانند اینترنت نمی تواند جایگزین کتاب باشد.

وی اضافه کرد: اهمیت کتاب و کتابخوانی در پیشرفت و تعالی انسان و به تبع آن در توسعه همه جانبه جوامع، از دیرباز بر کسی پوشیده نیست.

نادری خاطر نشان کرد: امروزه نیز افزایش رقابت های علمی در دنیا، هجمه های فرهنگی و تهدید ارزش های جامعه نیاز به افزایش سرانه مطالعه در کشور را بیش از پیش ضروری می سازد.

وی یادآور شد: کتاب و کتابخوانی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع، دارای نقش مؤثری بوده که بدون در نظر گرفتن آن، ‌امکان دست‌یابی به توسعه و پیشرفت مطلوب وجود ندارد.

نادری ادامه داد: کتاب و کتاب خوانی در سلامت روانی و اخلاقی فرد و جامعه و تعلیم و تربیت مؤثر است و جای خوشحالی است باهمت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این مهم در دشتی تبدیل به یک دغدغه شده است.

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی نیز گفت: با توجه به علاقه مندی مردم دشتی به موضوع کتاب خوانی درخواست های متعددی از مراکز پخش وانتشارات مختلف کشور جهت برگزاری نمایشگاه کتاب در خورموج داریم.

حمید زارعی افزود: این نمایشگاه هشتمین نمایشگاه کتاب درسال جاری است که در شهرستان دشتی شاهد افتتاح آن هستیم.

وی اضافه کرد: دراین نمایشگاه بیش از ۴هزار عنوان کتاب با تخفیف ۲۰تا۵۰ درصد باموضوعات مختلف ارائه می شود.

زارعی ادامه داد: محل برگزاری نمایشگاه میدان شهید مهدوی کنار بانک انصار می باشد ساعات بازدید علاقه مندان ۹صبح تا۲۲ خواهد بود و تا۱۶ اسفند ادامه دارد.

