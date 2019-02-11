فکر می کردیم رئیس جمهور از مشکلات جامعه پزشکی با خبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه بهنام عباسیان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس جمهور آمده است: انتظار سیلی شما بر پیکر جامعه پزشکی را نداشتم، چون می پنداشتم شما از مشکلات جامعه فرهیخته پزشکی با خبر هستید و می دانید پزشکان با سیلی گونه خود را سرخ نگه داشته اند و تافته جدا بافته از این ملت نیستند. من شرمنده آن دستان شفابخشی هستم که از خانواده خود دست کشیده و وقت و جوانی خود را با افتخار صرف درمان و معالجه مردم شریف خود کرده است. من شرمنده مردم خود هستم که با تشخیص صحیح و خردمندانه پزشکان این مرز و بوم امکان تهیه داروهای مورد نیاز خود را ندارند و شرمنده آن پزشکی هستم که بر سر بیمارش شب زنده داری کرده اما برای امرار معاش زندگی خود درمانده است. بله ! ما همانیم که پا به پای مردم غیور خود از این مرز و بوم بی ادعا دفاع کردیم تا نگذاریم چشم نااهلان بر تار و پود این مملکت بیافتد.

اکنون شاهد آن هستیم که برخی از افراد هجمه بر پزشکان را برای خود یک ابزار موفقیت می دانند و غافل از آنند که پشت سر این قشر خدوم دعای خیر مردم ولایت مدار است.

جناب آقای دکتر روحانی طرح تحول سلامت را بدون بکارگیری زیرساخت های کاربردی یک شبه به اجرا گذاشتید و تاوان آن را مردم و پزشکان دادند و در نهایت فرض را بر آن می گذارم که این سوداگران چه کسانی هستند که همیشه می خواهند پزشکان را در مقابل مردم قرار دهند تا باعث سلب اعتماد مردم از جامعه پزشکی شوند .

از شما می خواهیم با یک تفکر مدبرانه از آن عزتی که حق پزشکان است ، دفاع کرده و بدانید که ختم کلام ما همان کلام رهبر فرزانه است که فرمودند : پزشکان قشر خدوم و زحمتکش عرصه سلامت هستند.