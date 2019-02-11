راهپیمایی باشکوه۲۲بهمن تجلی ناگسستنی بودن پیوند مردم و انقلاب است

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در جریان راهپیمایی ۲۲بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اراک، اظهار داشت: قطعا حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، پیام روشنی به استکبار جهانی و دشمنان انقلاب است که بدانند امت اسلامی ایران پیوند ناگسستنی خود را با انقلاب، امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره حفظ خواهند کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: این حضور گسترده به مانند آبی است که بر آتش فتنه های یک سال اخیر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی ریخته شد و نقشه های آنها را خنثی کرد.

کریمی بیان کرد: دشمنان به دنبال ایجاد فضای نا امیدی در کشور هستند اما به فضل پروردگار و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور حماسی و با بصیرت ملت ایران در راهپیمایی امروز، این توطئه‌ ها خنثی شد و انقلاب با اتکا به خداوند مسیر خود را ادامه می دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: این ملت با وجود توطئه های همیشگی دشمن، پیوند خود را با نظام و انقلاب و رهبری حفظ خواهند کرد و مقتدرانه راه اعتلا و پیشرفت کشور و انقلاب را طی می کنند.