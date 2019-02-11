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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۸

در راهپیمایی ۲۲ بهمن گلستان؛

۴۱۹ نفر از خدمات ایستگاه سلامت هلال احمر گلستان بهره مند شدند

۴۱۹ نفر از خدمات ایستگاه سلامت هلال احمر گلستان بهره مند شدند

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۴۱۹ نفر در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گلستان از خدمات ایستگاه سلامت جمعیت هلال احمر بهره بردند.

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر استان ایستگاه سلامت جمعیت هلال احمر گلستان در طول مسیرهای راهپیمایی برپا شد و به ارائه خدمات به مردم پرداخت.

وی افزود: در این ایستگاه های سلامت خدمات امدادرسانی و تست فشار خون از سوی داوطلبان جمعیت هلال احمر به مردم ارائه شد.

هروی اظهار کرد: ۴۱۹ نفر در ساعات راهپیمایی به ایستگاه های سلامت جمعیت هلال احمر در استان مراجعه کردند و از خدمات این ایستگاه ها بهره بردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از برپایی ۱۲ چادر امدادی در سطح استان خبر داد و گفت: ۳۰۲ نفر در قالب ۲۷ تیم عملیاتی برای ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم در حال آماده باش بودند.

وی ادامه داد: ۲۷ خودروی عملیاتی شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس، ۱۱ خودروی کمکدار، دو خودروی سواری و چهار دستگاه موتوراموبولانس در این روز به کارگیری شدند.

هروی گفت: پرسنل و عوامل امدادی جمعیت هلال احمر استان گلستان علاوه بر امدادرسانی به مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور چشم گیری در این راهپیمایی داشتند و باری دیگر با آرمان های امام و انقلاب تجدید بیعت کردند.

کد مطلب 4539683

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