پرسپولیس پرونده خرید خارجی را بست/ پاسخ منفی به پیشنهاد چند ایجنت

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه یکی از فعال‌ترین تیم‌های لیگ برتر در نقل‌وانتقالات تابستانی بوده و تاکنون هشت بازیکن جدید را به خدمت گرفته است، همچنان یکی از سوژه‌های اصلی بازار نقل‌وانتقالات محسوب می‌شود.

در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره احتمال جذب یک یا دو بازیکن خارجی دیگر از سوی سرخپوشان مطرح شده است؛ به‌ویژه اینکه آینده تیوی بیفوما و دنیل گرا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمال جدایی این دو بازیکن باعث شده برخی ایجنت‌ها پیشنهادهای مختلفی را به مدیران باشگاه ارائه کنند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مدیران پرسپولیس در شرایط فعلی هیچ برنامه‌ای برای جذب بازیکن خارجی جدید ندارند و برخلاف شایعات، تاکنون هیچ‌یک از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی ایجنت‌ها مورد بررسی نهایی قرار نگرفته است.

مسئولان باشگاه معتقدند پس از جذب هشت بازیکن در پنجره تابستانی، ترکیب تیم از نظر تعداد نفرات و کیفیت فنی در شرایط مطلوبی قرار دارد و اولویت کادر مدیریتی و فنی، ایجاد هماهنگی میان بازیکنان جدید و حفظ ثبات تیمی برای آغاز فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر است.

از سوی دیگر حتی در صورت جدایی تیوی بیفوما یا دنیل گرا نیز باشگاه قصد ندارد به سرعت وارد بازار خارجی‌ها شود. مدیران پرسپولیس ترجیح می‌دهند ابتدا وضعیت نهایی این دو بازیکن مشخص شود و سپس در صورت احساس نیاز از سوی کادر فنی، درباره جذب جانشین تصمیم‌گیری کنند.

بر همین اساس، پیشنهاد چند ایجنت داخلی و خارجی برای معرفی بازیکنان جدید در روزهای گذشته با استقبال مدیران باشگاه مواجه نشده و سیاست فعلی پرسپولیس، پرهیز از جذب خارجی جدید و تمرکز بر استفاده از ظرفیت نفرات موجود است.