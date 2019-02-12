ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده‌ خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: مدتی است که پرونده شکایت از برخی خودروسازان به این کمیسیون ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این پرونده در حال بررسی در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل۹۰ است، ادامه داد: برای بررسی این پرونده تاکنون چند جلسه با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و خودروسازان برگزار شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس با اشاره به اینکه افزایش شدید قیمت خودرو و کاهش تولیدات آن از مهم‌ترین موارد مطروحه در این پرونده است، تصریح کرد: با توجه به این مسائل کمیسیون اصل۹۰ لازم دانست که از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند تا مشکلاتی چون نحوه پیش‌فروش خودرو و قیمت‌گذاری آن ساماندهی شود.

داداشی با بیان اینکه خودروسازان به هیچ وجه قبول ندارند که در این زمینه تخلفی داشته‌اند، گفت: استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو آن است که اقلام مورد نیازشان برای تولید خودرو اغلب وارداتی است و گران شده و این عوامل منجر به کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت آن شده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما درباره پرونده خودروسازان همچنان ادامه دارد و به زودی گزارش نهایی آن را تهیه می‌کنیم.