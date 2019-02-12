رونمایی از کتاب«خلیج فارس» در پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب فاخر اولین کتاب خلیج فارس در تاریخ ایران است که به ۱۰ زبان :فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، روسی، چینی و اردو ترجمه و منتشر شده و حاوی ۱۲۰ نقشه خلیج فارس و ۱۰ سند سازمان ملل در خصوص خلیج فارس است که برای اولین بار در یک کتاب به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر که توسط جواد نوروزی، محقق و پژوهشگر ایرانی، گردآوری و تالیف و در دپارتمان ترجمه آژانس ادبی و ترجمه پل به زبان های رایج خارجی ترجمه شده است، از مستندات ۷۵۰ منبع و ماخذ معتبر خارجی استفاده شده است.

این کتاب بصورت نفیس، در قطع رحلی با جلد و جعبه تمام چرم و همچنین با جلد شومیز چاپ شده است و مورد استقبال، تحسین و تقدیر شخصیت‌های فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد و اسلامی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات قرار گرفته است.

از این کتاب قرار است درروز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب پاریس با حضور مقامات سیاسی و فرهنگی ایران در فرانسه و همچنین مولف اثر و مدیر آژانس ادبی و ترجمه پل طی مراسم ویژه ایی رونمایی شود.

شایان ذکر است محتوای این اثر پیش از انتشار از سوی اداره حقوقی، اداره کل خلیج فارس و اداره کل مرزهای وزارت امور خارجه و نیز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و دانشکده فارابی تایید شده است.