سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری ویژه برگزاری کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان و نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و سیزدهمین نمایشگاه قران و عترت گفت: نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت یکی از ۱۳ برنامه کمیته فرهنگی و هنری است و یکی از مهمترین رویداد برنامه فرهنگی حول محور کتاب در حوزه دفاع مقدس و انقلاب است.

وی با توجه به اینکه نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس امسال در استان کرمان برگزار می شود، افزود: به دلیل تقارن با چهلمین سالگرد نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، عنوان دفاع مقدس، انقلاب و مقاومت را دارد.

وی با اشاره به اهداف نمایشگاه افزود: با حمایت دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و معاونت فرهنگی ارشاد که منجر به شکل گیری نمایشگاه و هفت کمیته شد.

علیزاده در ادامه افزود: ۱۸۰ ناشر در حوزه دفاع مقدس و قرآن و عترت با ۲۰۰ غرفه در حسینیه ثارالله حضور دارند.

وی افزود: تلاش شده در ایام برگزاری این نمایشگاه فضای مناسبی برای حضور اقشار مختلف مردم فراهم شود و شاهد حضور پرشور مردم باشیم.