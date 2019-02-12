مشخصات «نوکیا۹» فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، کمتر از دو هفته دیگر برخی از جذاب ترین موبایل های سال ۲۰۱۹ میلادی رونمایی می شود. یکی از این موبایل ها به شرکت HMD Global تعلق دارد و شایعاتی درباره وجود ۵ لنز دوربین در این دستگاه وجود دارد.

این موبایل Nokia ۹ PureView نام دارد و تاکنون بسیاری از مشخصات آن فاش شده اما تعداد اندکی از آنها توسط یک منبع معتبر تایید شده است. اکنون به نظر می رسد گوگل برخی از ویژگی های این موبایل را فاش کرده است.

البته بسیاری از این ویژگی ها قبلا فاش شده بوده اند، اما هیچ کدام تایید نشده اند.

بخشی به نام «نوکیا۹» در کاتالوگ Android Enterprise Device وجود دارد و ۴ ویژگی مهم این موبایل را دربر دارد.

موبایل مذکور با سیستم عامل اندروید۹Pie عرضه می شود و نمایشگری ۶ اینچی با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دارد. اما RAM چهار گیگابایتی این دستگاه بسیاری از کاربران را ناامید کرده است.

همراه این مشخصات عکسی از دستگاه مورد نظر نیز منتشر شده است.