اختلال در رشد کودکان به دنبال حضور بیش از حد در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، حسام فیروزی روانپزشک کودکان، نوجوان و خانواده با بیان اینکه حضور بیش از اندازه کودکان در فضای مجازی مناسب نیست، اظهار داشت: وزارت ارتباطات با همکاری سایر وزارتخانه های ذیربط می‌تواند خلاء آموزش والدین و تولید محتوا را در فضای مجازی پر کند.

وی با بیان اینکه عدم آموزش والدین در برخورد با کودکان یکی از مشکلات امروزی است که برای رفع آن وزارت ارتباطات می تواند با تولید محتوا در حوزه های مربوطه گام های ارزنده ای بردارد، گفت: امروزه نگرانی های زیادی برای حضور کودکان در فضای مجازی وجود دارد. خانواده ها باید توجه داشته باشند که مهمترین اصل در تربیت فرزندان ایجاد رابطه صمیمی بین والدین و فرزند است و با این روش کودک کمتر به سمت رفتارهای سوء می رود.

فیروزی با اشاره به اینکه فضای مجازی بخش کمی از زندگی کودکان را تشکیل می دهد، ادامه داد: فضای مجازی ۵ درصد از زندگی کودک را تشکیل می دهد و می توان آن را به خانه ای تشبیه کرد که دارای درهای متعددی است، اما کودک فقط از یک در رفت و آمد می کند. بنابراین وظیفه والدین این است که فضا را برای استفاده از درهای دیگر برای کودکان فراهم کرده و اطلاعات و آموزش ها را از سایر راه‌ها به کودک خود منتقل کند. نکته مهم این است که باید بدانیم نمی‌توان جلوی ورود تکنولوژی را به خانه ها گرفت پس باید آموزش را جدی بگیریم.

این روانپزشک کودک با تاکید بر لزوم داشتن آگاهی والدین برای حضور کودکان در فضای مجازی، گفت: پیشنهاد می شود تا دولت زمینه ای را فراهم کند که شرط ثبت نام کودکان در مدرسه، داشتن گواهینامه مهارت والدین در فضای مجازی و طی شدن دوره های آموزشی والدین باشد.

فیروزی با هشدار نسبت به استفاده بیش از حد از فضای مجازی گفت: حضور بیش از حد در فضای مجازی موجب اعتیاد کودک می شود و این موضوع زمینه اختلال در رشد را فراهم می کند که افسردگی و پرخاشگری را در پی دارد. زیرا ساختار مغز برای زندگی در جنگل، کوه و زندگی آزاد منطبق شده و زمانی‌که خارج از این حیطه باشد، حجم مغز کم می شود و شانس ابتلا به افسردگی افزایش می یابد.