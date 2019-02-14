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۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۳۹۹ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۵ عملیات

برقراری ۳۹۹ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۵ عملیات

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان از برقراری ۳۹۹ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان طی روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد فقط ۵ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تنها ۵ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: روز بیست و چهارم بهمن ماه شهروندان ۳۹۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده است.

وی اضافه کرد: ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۴۴ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در جاده کرمانشاه، ۲ مورد حریق خودرو در بلوار ارتش و خیابان قلیانی و حریق ضایعات در خضر بوده است.

وی گفت: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل تست گاز منوکسید کربن توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 4541808

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