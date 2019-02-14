به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، فریده زبیدی مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، در رابطه با ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی، بخشنامه ای صادر کرد.

براساس آنچه که در این بخشنامه آمده است، پرونده قاچاق خودروهای ثبت سفارش تایید نشده توسط وزارت صنعت، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار دارد، به هیچ عنوان مشمول مصوبات هیات وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ترخیص خودروهای در گمرک مانده نمی شود.

در این بخشنامه تاکید شده است که در گمرکات از هرگونه اقدام در خصوص ترخیص خودروهای موضوع پرونده های قاچاق ثبت سفارش های تایید نشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب مصوبات هیات وزیران به طور جد خودداری شود.

همچنین در گمرکات، باید از اعلام و تحویل خودروهای موجود موضوع پرونده قاچاق مرتبط با ثبت سفارش های تایید نشده، به عنوان کالای متروکه به نمایندگی های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جلوگیری و خودروهای قاچاق مورد نظر باید در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحویل نمایندگی های مذکور شوند.