به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلسه چهارشنبه هیات دولت هم آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تصویب شد.

وی گفت: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و توسط رئیس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

مطابق ماده ۱۱ این قانون سازمان برنامه مکلف شده بود که طی مدت شش ماه آیین نامه اجرایی این قانون را جهت تصویب به هیات دولت تسلیم نماید. فرایند تدوین و تصویب این آیین نامه به دلیل پیچیدگی‌ها و تخصصی بودن موضوع، ضرورت حصول اجماع بین دستگاهی و شرکاء اجتماعی و ذینفعان قدری زمانبر شد. اما خوشبختانه امروز به تصویب هیات دولت رسید.

وزیر تعاون کار ور فاه اجتماعی در ادامه افزود: به طور خلاصه این قانون در صدد است هماهنگی لازم بین ذینفعان مختلف حوزه مهارت آموزی کشور را اعم از ارائه دهندگان دنیای آموزش و فعالان دنیای کار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مهارت و شایستگی‌های مورد نیاز نیروی کار را ایجاد کند. به بیان دیگر این قانون در پی ارتقای حکمرانی (سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و راهبری) آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تضمین کیفیت آن در کشور است.

شریعتمداری اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی آموزش‌های مهارتی در کشور در سالیان متمادی عدم هماهنگی در سیاستگذاری و راهبری این حوزه و نتیجه آن عدم انطباق آموزش‌های مهارتی با نیازهای بازار کار بوده است. با تصویب این قانون و پیش بینی‌های صورت گرفته در آن شامل تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، تاسیس مراکز ارزشیابی آموزش و سنجش صلاحیت حرفه ای، تشکیل دبیرخانه شورای عالی، انتظار می‌رود این چالش مزمن حوزه مهارت آموزی کشور درمان شود. در واقع این قانون محلی برای گفتگوهای بین عرضه کنندگان دولتی و غیردولتی آموزش‌های مهارتی، انجمن‌های حرفه‌ای تخصصی، نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و خبرگان این حوزه فراهم خواهد کرد.

وزیر رفاه با تاکید بر اینکه: دبیرخانه این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقرار می‌یابد، گفت: ان شاء الله در اولین فرصت جلسه نخست شورای عالی به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور آقای جهانگیری برگزار خواهد شد و رسما فعالیت‌های موضوع این قانون شروع می‌شود.