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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۸

امکان ویرایش اطلاعات فراهم شد؛

آغاز مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ از فردا

آغاز مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ از فردا

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش اطلاعات در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ۹۸ از فردا یکشنبه ۲۸ بهمن آغاز می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان ثبت‌نام کننده در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور می توانند در روزهای ۲۸ بهمن تا اول اسفند اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کنند و در صورت نیاز آن را ویرایش کنند.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که در موعد مقرر (۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷) موفق به ثبت‌نام نشده‌اند نیز می توانند در در روزهای ۲۸ بهمن تا اول اسفند در آزمون ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: پیش از این در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷ تعداد ۴۵۷ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۸ ثبت نام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان، از روز یکشنبه ۲۸ بهمن تا روز چهارشنبه اول اسفند روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت.

توکلی گفت: آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار می شود.

کد مطلب 4543140

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