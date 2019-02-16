به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی جزو بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره پایانی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین بود وی اما با یک هفته تاخیر، پنجشنبه گذشته به تالار بسکتبال آزادی رفت و با تاکید بر اینکه به خاطر برخی کدورت ها از حضورِ به موقع در تمرینات امتناع کرده بود گفت که به خاطر تیم ملی و پرچم ایران، این کدورت ها را فعلا کنار می گذارم و به اردو ملحق می شوم.

این در حالی است که مهران شاهین طبع تصمیمی برای به کارگیری حدادی و استفاده از وی در جلسات تمرینی پیش رو تا پیش از پنجره ششم انتخابی جام جهانی و دیدارهای این پنجره ندارد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: ترجیح می دهم خیلی صحبت نکنم چون درست نیست که تیم ملی در آستانه دیدارهای مهمی که دارد با اینگونه مسائل مواجه شود. فقط اینکه صلاح دیدم از حامد استفاده نکنم. من به توانایی های او اعتقاد دارم و به همین دلیل به اردو دعوت شد اما در این مقطع صلاح ندیدم که در تمرینات شرکت داشته باشد.

وی در مورد دو دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال مقابل اردن که هفته گذشته (سه شنبه و پنجشنبه) در تالار آزادی برگزار شد، گفت: دیدارهای خوبی داشتیم. البته ترجیح مان این بود که این دیدارها طی این هفته و چند روز قبل از آغاز پنجره ششم برگزار شود اما برنامه اردنی ها در این مورد با ما هماهنگ نبود. آنها می خواستند زودتر ایران را ترک کنند تا وضعیت خود را برای دیدارهایی که دارند، سروسامان دهند.

شاهین طبع ادامه داد: با این حال دیدارهایی که برابر اردن داشتیم، بی تاثیر هم نبود. به هر حال وضعیت بازیکنان و میزان آمادگی شان محک خورد. تلاش کردیم طی دو بازی از همه بازیکنان استفاده کنیم تا به شرایط آنها اشراف بیشتری پیدا کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با اشاره به اینکه نخستین دیدار این تیم در پنجره پایانی انتخابی جام جهانی پنجشنبه آینده برابر ژاپن برگزار می شود، گفت: ژاپنی ها شناخت خوبی از بسکتبال و تیم ملی ایران دارند، ما هم شناخت لازم را از آنها داریم. همین موضوع شرایط بازی را سخت تر می کند چون قاعدتا هر دو تیم بر اساس شناختی که دارند، تاکتیک و ترکیب خود را انتخاب می کنند.

شاهین طبع تاکید کرد: تیم ملی بسکتبال راهِ اصلی را برای کسب مجوز جام جهانی رفته اما با این حال برای مان مهم است که از دیدار برابر ژاپن و استرالیا هم نتیجه بگیریم. امیدوار هم هستیم این اتفاق بیفتد.

شاهین طبع در پایان در مورد ترکیب تیم ملی بسکتبال و اینکه پیش از این گفته شده بود احتمال دارد برای این پنجره از رقابت ها دو ترکیب متفاوت معرفی شود، گفت: هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم اما بعید هم نیست. در هر دو بازی میزبان هستیم و می توانیم همه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم. فکر می کند یکی دو روز پیش از دیدار با ژاپن تصمیم نهایی در این زمینه را بگیریم.