به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بارش‌ها از عصر جمعه که با ورود موجی از سرما نیز همراه شد، علاوه بر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های آموزشی مدارس باعث مشکلات عدیده‌ای در زندگی عادی و روزمره مردم نیز شد.

در چنین شرایطی عبور از محورهای کوهستانی و برف گیر استان به کندی و با سختی در جریان بوده و علاوه بر تعطیلی مدارس، منجر به متوقف شدن فعالیت آموزشی برخی از مراکز دانشگاهی استان نیز گردید.

آخرین گزارش‌ها حاکی از این بوده که ارتفاع برف در برخی از محورهای مواصلاتی از ۶۰ سانتی‌متر نیز بیشتر بوده و طبق اعلام سازمان هواشناسی بارش برف بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متری در اغلب مناطق کوهستانی محتمل خواهد بود.

لمس مناظر زیبای زمستانی در اردبیل

از روز گذشته رقص دانه‌های برف زیبایی‌های خاصی به منطقه بخشیده و وصف زمستان را از پنجره کلمات سخت‌تر کرده است.

در شرایطی تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق استان دیدنی‌های خاصی بخشیده که در مناطق شمالی و جنوبی اردبیل تلفیقی از بهار و زمستان را نیز می‌توان دید.

با وجود سختی‌های تردد در چنین شرایط جوی، برخی از علاقه‌مندان این مشکلات را به جان خریده و لذت قدم زدن در چنین شرایطی را با حضور در سطح شهر و مناطق زیبای استان تجربه می‌کنند.

باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی اردبیل

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل در خصوص آخرین وضعیت راه‌های استان و تردد خودروها در این محورها می‌گوید: با وجود تداوم بارش برف در جاده‌های کوهستانی خوشبختانه با تلاش خستگی ناپذیر عوامل راهداری، تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است.

علی رحمتی بر ضرورت برخورداری از زنجیر چرخ در محورهای مواصلاتی تاکید کرد و افزود: برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان می‌توان با تماس با سامانه مرکز مدیریت راهداری از طریق شماره ۱۴۱ از آخرین و به روزترین اطلاعات برخوردار شد.

وی در ادامه با تاکید بر پرهیز از مسافرت‌های غیرضروری، افزود: برخورداری از لوازم ایمنی مطمئن در عبور از محورهای برف گیر ضرورت داشته و در این مدت رعایت نکات ایمنی از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از انبار مناسب نمک برای برطرف سازی نیازهای استان در مناطق برف گیر خبر داد و یادآور شد: برف روبی و نمک‌پاشی در محورها تداوم داشته و با تلاش عوامل راهداری هیچ یک از محورهای مواصلاتی استان بسته نیست.

راه‌های ارتباطی برخی از روستاهای اردبیل مسدود شد

گفتنی است، با توجه به شدت بارش‌ها در برخی از روستاهای استان تردد امکان پذیر نبوده و تلاش‌ها برای بازگشایی مسیرهای مورد نظر همچنان ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خلخال در این خصوص تصریح کرد: بارگشایی راه‌های روستایی تداوم داشته تا با تلاش شبانه‌روزی در سریعترین زمان ممکن امکان تردد در این مسیرها نیز مهیا شود.

محمد قربانی اضافه کرد: طی شب گذشته راهداران در محور الماس سرنشینان ده‌ها خودروی گرفتار در برف و کولاک را امدادرسانی کرده و به مقصد مورد نظر هدایت کردند.

به گفته وی با توجه به لغزنده بودن جاده‌ها برخورداری از زنجیر چرخ در مسیرهای جنوبی استان ضروری بوده تا با رعایت نکات ایمنی سفر مطمئنی را تجربه کرد.

تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی در بسیاری از شهرها

با اعلام دومین اطلاعیه آموزش و پرورش استان اردبیل، فعالیت‌ آموزشی بسیاری از مقاطع تحصیلی برخی از شهرها تعطیل اعلام شد.

پیرو جدیدترین اطلاعیه صادره از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش، در شهرهای اردبیل، سرعین، نمین، نیر، هیر، گرمی، ارشق، لاهرود و کوثر کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شدند.

همچنین در خلخال و خورش رستم مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول و در شاهرود و انگوت، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل اعلام گردید.

با توجه به تداوم بارش برف و برقراری سامانه سرد در استان تعطیلی مدارس در طی روزهای آتی نیز محتمل به نظر می‌رسد.

خروج سامانه بارشی از روز یکشنبه

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج سامانه بارشی طی روز یکشنبه خبر داد و افزود: در این مدت حجم بارش قابل انتظار در مناطق مرکزی و جنوبی استان دو تا هشت سانتی‌متر خواهد بود.

علی دولتی‌مهر میزان بارش‌ها در مناطق شمالی استان را کمتر از سایر مناطق ارزیابی کرد و ادامه داد: حجم بارش قابل انتظار در نوحی شمالی استان سه تا هشت میلی‌متر است.

وی از کاهش محسوس دمای هوای استان از عصر جمعه تا روز دوشنبه خبر داد و یادآور شد: این موج ناپایدار جوی کلیه مناطق استان را تحت تاثیر خود قرار داده و برای کاهش خسارت و حوادث احتمالی رعایت نکات ایمنی ضرورت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به کاهش دید بر اثر کولاک و مه در مناطق کوهستانی از جمله آلوارس، موئیل، گردنه صائین، گردنه بودالالو، گردنه اسالم، آغ داغ، گردنه لنگان و خروسلو داغی اختلال در تردد پیش آمده و عبور و مرور در برخی از این مسیرها به کندی در جریان است.