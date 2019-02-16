شرمنده هواداران شدیم/ حفظ سهمیه کار سختی بود که انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری تبریز فردا در آخرین هفته رقابت‌های لیگ برتر والیبال به کار خود پایان خواهد داد. شاگردان عادل بناکار با باخت هفته گذشته شانس حضور در پلی آف را از دست دادند و فردا در یک دیدار تشریفاتی مقابل تیم شهرداری گنبد صف آرایی خواهند کرد. تیم شهرداری تبریز تا پایان هفته بیست و پنجم با ۱۰ پیروزی و ۳۰ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفت.

سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج کسب شده توسط تیمش گفت: اگر می خواستیم در جمع ۸ تیم حاضر در پلی آف باشیم باید چهار بازی آخر را پیروزی می شدیم اما هفته پیش مقابل تیم پیکان شکست خوردیم، پیکان بسیار عالی بازی کرد و تیم ما بد بازی کرد و متاسفانه نتیجه را واگذار کردیم. تیم ما امسال مشکلات بسیاری داشت، همینکه توانستیم با وجود مشکلات سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ را حفظ کنیم خوب بود.

عادل بناکار افزود: در نیم فصل ۵ بازیکن اصلی خود را از دست دادیم، تمرینات را بسیار دیر آغاز کردیم و هر روز که تمرین می کردیم مشخص نبود که تیم قرار است منحل شود یا خیر! با توجه به این شرایط و وضعیت، حفظ سهمیه کار سختی بود که انجام دادیم. در چند سال حضورم در تیم شهرداری تا به حال نشده بود که در پلی آف حضور نداشته باشیم به همین دلیل پایان کار ما در این مرحله کمی سخت است و به آن عادت نداریم. شرمنده هواداران شدیم.

وی درباره سطح کمی و کیفی رقابت‌ها گفت: امیدوارم در مرحله پلی آف بازی‌های خوبی نمایش داده شود. در طول فصل رقابت‌ها نزدیک و فشرده بود اما نبود ملی پوشان و حضور آنها در خارج از کشور، کمی در روند کیفی مسابقات تاثیر گذاشت. به دلیل مشکلات ارزی نیز نتوانستیم بازیکنان خارجی را جذب لیگ کنیم که این نیز در روند کیفی مسابقات تاثیر گذار بود. از طرف دیگر نیز شرایط برای حضور جوانان فراهم شد و آنها نیز خود را نشان دادند.

عادل بناکار درباره آینده همکاری‌اش با تیم شهرداری تبریز گفت: در حال حاضر صحبتی نشده است و وضعیت مشخص نیست، منتظر تصمیم مسئولان هستیم.