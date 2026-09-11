ابوترابی فرد: برنامه دشمن برجسته سازی اختلافات و کاهش تاب آوری ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد ، خطیب نماز جمعه پایتخت، در دانشگاه تهران و با حضور نمازگزاران،ضمن توصیه همه ملت ایران و امت اسلامی به رعایت تقوا، آراستگی و عمل صالح، اظهار کرد : در روزهای پایانی ماه پیامبر اعظم قرار داریم، پیامبر پیام آور توحید، پیام آور عقلانیت و علم پیام آور اخلاق و فضیلت پیام آور تحکیم رابطه انسان با مبدا هستی و رابطه انسان‌ها با یکدیگر .



وی افزود: همانطور که برخی از پژوهشگران هوشمند در حوزه معارف قرآن اشاره دارند، می‌توان گفت رکن اساسی و محوری در دعوت قرآن کریم آموزه‌های این کتاب مقدس استثنایی وحیانی ، اصلاح و تحکیم رابطه انسان با خدا و اصلاح و رابطه تحکیم رابطه انسان‌ها با یکدیگر است.



حجت الاسلام ابوترابی فرد تاکید کرد: قرآن کریم می‌فرمایدکه فلسفه رسالت همه انبیا الهی قیام انسان‌ها به قسط و عدالت است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات مهم منطقه غرب آسیا، اظهار کرد: تحولات اخیر در منطقه و اقدامات موفق و ویرانگر ایران، یمن و حزب‌الله در مقابله با تجاوزات آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها، عمق شکست راهبردی واشنگتن و تل‌آویو را به روشنی نشان می‌دهد.



خطیب نماز جمعه تهران گفت: جنگ‌طلبی و تهاجم نظامی آمریکا به عامل تعیین‌کننده‌ای برای تغییر موازنه قدرت به نفع ایران، محور مقاومت و ملت‌های منطقه تبدیل شده است. اگر جنگ‌افروزی آمریکا نبود، ما قطعاً امروز در این نقطه از قدرت قرار نداشتیم، آبراه راهبردی هرمز در دستان قدرتمند نیروهای مسلح و سپاه مقتدر نبود و پایگاه‌های آمریکا در منطقه به بیغوله تبدیل نشده بود.



وی افزود: در منطقه استراتژیک جنوب غربی آسیا، قدرت بر شبکه‌ای از ظرفیت‌های متکثر و بازیگران هماهنگ و متحد استوار است و ایران در این منظومه در جایگاه ستون مرکزی نظم و قدرت قرار گرفته است.



امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: امروز نقطه ثقل راهبرد دشمن، پس از تجربه شکست سخت در میدان نظامی و سیاسی، برهم زدن ثبات و کاهش تاب‌آوری ملی است. دقت کنید؛ برهم زدن ثبات و کاهش تاب‌آوری ملی بدون وحدت و انسجام ملی امکان‌پذیر است. تحکیم پیوند ملت و دولت و پیوند ملت و حاکمیت، ستون اصلی تاب‌آوری است.



وی ادامه داد: به همین دلیل، پرتکرارترین واژه در پیام‌های رهبر معظم انقلاب، حراست از این سرمایه گران‌بهای ملی و دینی است. ایشان در پیام اخیر خود تأکید فرمودند که بدخواهان و دشمنان اسلام، برنامه اصلی خود را بر برجسته‌سازی اختلافات برای تضعیف امت اسلامی متمرکز کرده‌اند.



حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بیان کرد: دشمنان اختلافات را برجسته می‌کنند و اختلافات خود را پنهان می‌کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین اشاره فرمودند که آحاد ملت ایران نباید به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در میان خود بدهند.



خطیب نماز جمعه تهران گفت: وحدت و اتحاد مستحکم ملت، هماهنگی میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت، رمز اقتدار ایرانیان است. همه با هم و دست در دستان یکدیگر، این اتحاد مقدس را پاس داریم.



حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با اشاره به جنگ های کشور در دوسال اخیر در برابر آمریکا و اسرائیل ،اظهار کرد: نبرد مقدس ۱۲ روزه و پیروزی رمضان و هرمز نشان داد که اراده منسجم ملی، فتح‌الفتوح ما ایرانیان است و باید از این سرمایه عظیم ملی حراست کنیم.



خطیب نماز جمعه تهران گفت: با نگاه به تحولات بنیادین منطقه و کشور دوست و برادر یمن، نکاتی را متذکر می‌شوم و صاحبان قدرت در غرب را به نگاه درست به واقعیت‌ها دعوت می‌کنم. هیئت حاکمه آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها باید این حقیقت را به یاد بسپارند که قدرت امپریالیستی آمریکا و غرب به صورت اصولی رو به ضعف و ناتوانی رفته است و واقعیت سیاسی و نظامی نوینی به وجود آمده است.



وی افزود: پایان حضور امپراتوری غرب در منطقه استراتژیک جنوب غربی آسیا فرا رسیده است و باید محاصره غیرقانونی و غیرانسانی یمن خاتمه پیدا کند.



امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: امنیت و ثبات در جغرافیای غرب آسیا، دریای سرخ، باب‌المندب، خلیج فارس و تنگه هرمز با احترام به حقوق و کرامت ملت شریف و مقاوم یمن و ملت‌های بزرگ و مقتدر منطقه که میراث‌داران تمدنی درخشان هستند، حاصل خواهد شد.



وی ادامه داد: کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، باید با پاسداری از عزت و اقتدار خویش پرچم‌دار این تحول عظیم باشند و راه را برای آزادی، شرافت، استقلال و عظمت دولت‌ها و ملت‌های منطقه هموار کنند. این راهی است که به آنان و به ملت اسلامی عزت می‌دهد.

ملاحظه‌ شد که پایگاه‌های آمریکایی عزت‌آور نیست توجه شد که رابطه با آمریکا بر عزت و اقتدار ایران نمی‌افزاید؛ بلکه رابطه با ملت‌های مسلمان، تحکیم پیوند دولت‌ها و ملت‌های اسلامی با یکدیگر و فشردن دست‌ها در دستان مقتدر ایرانیان، بر عزت و اقتدار شما می‌افزاید.



وی گفت: با عنایت به اینکه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز و فردای کشور است، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش قدرت خرید مردم، مرهون تولید، صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است.



خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: با نگاه به این واقعیت و با لحاظ این حقیقت که انرژی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید و پیش‌نیاز رشد و توسعه کشور است، نکاتی را در حوزه تولید و عرضه برق و گاز یادآور می‌شوم.



امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: در سالیان اخیر، استحضار دارید که ناترازی در حوزه برق و گاز به یکی از چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، تبدیل شده است. یافته‌های دقیق علمی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد کاهش عرضه برق، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ۸۳ صدم درصد کاهش کل تولیدات اقتصادی منجر می‌شود. همچنین ۱۰ درصد کاهش عرضه گاز، به یک و سه دهم درصد کاهش تولیدات اقتصادی منجر می‌شود.



وی افزود: ناترازی حوزه برق و گاز بحث بسیار مهمی است. اگر ملت عزیز و دولتمردان به رشد اقتصادی فکر می‌کنند، باید این حوزه را بسیار مهم مورد توجه قرار دهند. این موضوع به یک تحول عظیم در ساختار، رفتار و روش مدیریت مردم و مسئولان بازمی‌گردد.



حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: یکی از مصارف انرژی، استفاده از گاز طبیعی در نیروگاه‌های کشور است. متأسفانه ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود؛ بنابراین نیروگاه‌های ما وابستگی جدی به استخراج و عرضه گاز طبیعی دارند. این وضعیت با یک کشور مقتدر و دارای امنیت سازگار نیست. هرگونه اخلال در استخراج و عرضه گاز طبیعی و تولید و عرضه برق، آثار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.



وی ادامه داد: در طول چند دهه انقلاب، ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های برق منطقه شده است و رشد تولید در ایران طی این سال‌ها واقعاً قابل تحسین است؛ منتها از جنبه‌های گوناگون اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست از منظر اقتصادی، انرژی‌های پاک، برقی و آبی به مراتب ارزان‌تر هستند؛ ثانیاً پایدارند و محیط زیست سالم، ثمره سوخت و انرژی پاک است. امروز در بعضی از کشورهای اروپایی بیش از ۵۰ درصد برق آنها از انرژی پاک، یعنی خورشیدی و بادی، تأمین می‌شود. در یکی از کشورهای همسایه ما نیز بیش از ۲۴٫۵ درصد از تولید سالانه برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود که اقدام بسیار بزرگی است.



وی افزود: اما در ایران این نسبت بین یک و نیم تا دو و نیم درصد است و این به دلیلی گاز ارزان است، اما اگر اندیشه و خرد به کار گرفته شود، باید تغییر ریل ایجاد کنیم؛ یعنی نیروگاه‌های گازسوز را به نیروگاه‌های پاک و نیروگاه‌هایی که انرژی پاک تولید می‌کنند، تبدیل کنیم.



خطیب نماز جمعه تهران عنوان کرد: این اقدام، اولاً امنیت کشور را ارتقا می‌بخشد. اگر به نقطه تجاوز رسیدند، شبکه برق کشور با چالش روبه‌رو نمی‌شود. ثانیاً محیط زیست ما را سالم می‌کند و ثالثاً، که بسیار مهم است، هر مترمکعب گازی که به نیروگاه‌ها هدایت نشود، صادر می‌شود و برای ما خلق ثروت می‌کند و افزایش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال دارد.



وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، ساتبا، ایران از کشورهایی است که بالاترین ظرفیت را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارد. ما می‌توانیم ۱۲۴۰۰۰ مگاوات انرژی پاک را از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی داشته باشیم و این به دلیل تابش خورشید و کریدورهای باد در ایران است .



حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اظهار کرد: به استناد گزارش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۳، ۱۱۹ مگاوات بوده است و این یعنی تقریباً صفر.



وی افزود: خوشبختانه با همت دولت و شخص رئیس‌جمهور، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزایش یافته است. یکی از مدیران ارشد حوزه اقتصادی کشور در جلسه‌ای با من جمله‌ای گفت که کاملاً درست است؛ او می‌گفت ما هر کاری را اراده کردیم، انجام دادیم و این اراده رهبری شهید بود که محقق شد.



امام جمعه موقت تهران گفت: قائد شهید اراده کرد و نیروهای مسلح ایران، ماشین جنگی دو قدرت اتمی را که یکی از آنها آمریکا بود و متحدان آنها را به گل بنشاندند و می‌گفتند که ما هر کاری را اراده کردیم، در حوزه تولید برق انجام دادیم. این همان اراده رهبر شهید امام بود که محقق شد.



وی ادامه داد: ملت قدرتمند ایران، ملت‌های منطقه و محور مقاومت، اقتدار خود را در تهاجم نظامی آمریکا مشاهده کردند و به یاری خدا، در محاصره دریایی آمریکا نیز به‌زودی شاهد این اقتدار خواهیم بود.



حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بیان کرد: تا اواسط سال ۱۴۰۵، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک ایران از ۵۲۰۰ مگاوات عبور کرده است؛ یعنی از سال ۱۴۰۴ تا نیمه ۱۴۰۵، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک پنج برابر بیشتر شده است. این یعنی ما می‌توانیم و مسئولان کشور ما می‌توانند با قدرت بر همه مشکلات فائق آییم.



