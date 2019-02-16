به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم آخرین گفتگوهایی است که از استاد نجف دریابندری موجود است. عبدالله کوثری، گلی امامی، رضا رضایی، مژده دقیقی، محمدعلی موحد و بهرام دبیری از جمله کسانی هستند که در این مستند حضور دارند.

مصاحبه‌های موجود در این مستند بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ضبط شده‌اند و شمیم مستقیمی، کارگردان فیلم، به شیوه‌ای غیر مألوف زندگی پیردمرد ترجمه را روایت می‌کند.

این فیلم توسط زنده‌یاد محمد زهرایی در نشر کارنامه تهیه شده است و تمامی درآمد حاصل از اکران این فیلم صرف ساخت مستندی دیگر از بزرگان ادبیات ایران خواهد شد.

همزمان با آغاز اکران این فیلم، طی مراسمی کتاب «یک گفتگو» از نشر کارنامه که گفتگوی ناصر حریری با نجف دریابندری است رونمایی می‌شود.