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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد منصوب شد

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی علیرضا منظری توکلی را به عنوان معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «باتوجه به تصویب ساختار جدید دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی» منصوب می‌شوید.

نظر به تغییرات صورت گرفته در ساختار جدید دانشگاه، وظایف و اختیارات مسئولیتی به پیوست این حکم ابلاغ می شود.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

کد مطلب 4543342

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