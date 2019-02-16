به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «باتوجه به تصویب ساختار جدید دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی» منصوب می‌شوید.

نظر به تغییرات صورت گرفته در ساختار جدید دانشگاه، وظایف و اختیارات مسئولیتی به پیوست این حکم ابلاغ می شود.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»