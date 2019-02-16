به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نهمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، فردا (یکشنبه ۲۸ بهمن ماه) با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود.

در این نشست که چند تن از سفرا و همچنین رایزنان علمی سفارتخانه‌های کشورهای اتریش، بلژیک، ترکیه، آلمان، روسیه شرکت خواهند کرد، ضمن مرور اهم فعالیت‌های اخیر علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشورمان، درخصوص تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی علمی مراکز علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خارج از کشور گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد شد.

همچنین در این مراسم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از برگزیدگان رتبه برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری کشور در فعالیت‌های علمی بین‌المللی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تجلیل می کند.