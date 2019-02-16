بیماران دیابتی در چه شرایطی می توانند ایمپلنت انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرهیز، در آستانه برگزاری نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس که همزمان با هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران برگزار می شود، اظهار داشت: در این همایش و کنگره آخرین دستاوردهای علمی و تغییرات مربوط به جراحیهای فک و صورت توسط اساتید و صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از شایعترین جراحیهای فک و صورت زیبایی است و پس از آن ایمپلنت و بازسازی فکی آمار زیادی را به خود اختصاص میدهد.
دبیر نهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس، ادامه داد: از آنجایی که امروزه میانگین افزایش سنی افراد بیشتر شده و امید به زندگی به ۸۰ سال رسیده است استفاده از ایمپلنت برای افراد میتواند در بهبود کیفیت زندگی آنها بسیار موثر باشد.
پرهیز با اشاره به اینکه موضوع بیدندانی یکی از دغدغه ها و چالش های دوران سالمندی است، گفت: استفاده از دندانهای مصنوعی برای فرد سبب مشکلاتی است که در ایمپلنت وجود ندارد همچنین بی دندانی سالمندان را با محدودیت در مصرف برخی از مواد غذایی مواجه میکند بنابراین میتوان با استفاده از ایمپلنت کمک موثری به این افراد کرد.
وی با تاکید بر اینکه درمان ایمپلنت یک درمان لاکچری و فانتزی نیست، گفت: ایمپلنت در حال حاضر یک درمان ضروری به شمار می رود و اکثر افراد از جمله بیماران دیابتی در صورت کنترل بیماریشان میتوانند از این درمان بهرهمند شوند.
دبیر نهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس ایران، خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به دیابت در صورتی که بیماریشان را کنترل نکنند نه تنها برای ایمپلنت مناسب نیستند بلکه کاندیدای هیچ درمانی نخواهند بود.
پرهیز خاطرنشان کرد: امروزه با استفاده از موضوع بازسازی فکی می توان برای بخش زیادی از افراد که امکان ایمپلنت برای آنها با محدودیت مواجه است، اقدامات مناسب درمانی انجام داد.
نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس همزمان با هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
نظر شما