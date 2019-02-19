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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۱

دبیر علمی کنگره جراحان فک و صورت؛

درمان اختلالات فکی را جدی بگیرید

درمان اختلالات فکی را جدی بگیرید

دبیر علمی هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، گفت: اگر اختلالات فکی با ارتودنسی بهبود نیافت باید انجام جراحی را سریع‌تر صورت داد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا پرهیز، صبح سه شنبه در هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، در ارتباط با موضوع جراحی‌های فکی، اظهارداشت: روابط دو فک بر اساس نحوه قرار گرفتن دندان‌ها بر روی هم به سه قسمت تقسیم می‌شوند که در نوع اول فک بالا همپوشانی مختصری بر روی فک پایین داشته ، در نوع دوم فک بالا جلوتر است و در نوع سوم فک پایین جلوتر است.

وی ادامه داد: امروزه دیگر درمان این اختلال‌ها تنها درمان زیبایی به شمار نمی‌رود بلکه نیاز فرد را جهت پیشگیری از بیماری‌های دیگر تامین خواهد کرد.

پرهیز با بیان اینکه در صورت رفع نشدن این مشکل بیمار در سنین بالا شرایط حادتری را خواهد داشت، گفت:‌ سخت شدن تکلم و اختلال در غذا خوردن و عملکرد فک از جمله این مشکلات است.

وی افزود: اگر اختلالات فکی با ارتودنسی بهبود نیافت باید انجام جراحی را سریع‌تر صورت داد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود تا با این مسئله علاوه بر پیشگیری از اختلالات گوارشی از مشکلات روحی و روانی فرد نیز پیشگیری به عمل آورد.

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران، همزمان با نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس و هفتمین سموزیوم پژوهشی محققین جوان تا سوم اسفند ۹۷ در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است.

کد مطلب 4546417
حبیب احسنی پور

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