احیای زنگ هنر و ورزش در مدارس را شاهد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم افتتاح پروژه ملی بازی و یادگیری که در مدرسه بهشت تهران برگزار شد، گفت: ما باید تلاش کنیم مقدمات اجرای این طرح فراهم شود. توجه به کاهش استرس در مدارس که از جمله اهداف این طرح است، روح تازه ای به مدارس بخشیده است.

وی ادامه داد: ما مطمئن هستیم این طرح تأثیر خوبی در تغییر رویه‌های آموزشی در مدارس خواهد داشت. باید کمک کنیم موانع اجرایی با توانمندسازی کادر مدرسه نیز به مرور برطرف شود و کادری که مجری این طرح هستند کارآزموده باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه بیان کرد: امروز تراکم ۳۴ نفره را در کلاس‌های درس تهران شاهد هستیم. این در حالی است که میانگین تراکم کلاسی در کشور ۲۴ نفر است. وجود تراکم بالا در مدارس با توجه به قدیمی بودن مدارس، باعث افزایش استرس در نیروی انسانی می شود که باید برای آن چاره ای اندیشید.

فولادوند در ادامه گفت: ما کمیته رصد و احیای زنگ هنر را هفته گذشته شاهد بودیم که کارش را آغاز کرد و تلاش می‌کنیم مهارت آموزی و ورزش و هنر در مدارس توسعه پیدا کند.

در ادامه این مراسم علی فروتن مجری برنامه کودک نیز گفت: ایجاد اتاق بازی در مدارس از رویاهای من و هم نسلان من بود.

وی ادامه داد: بازی اساسی‌ترین بخش زندگی کودک است. با بازی می‌توان از ابتدای زندگی به کودک آموزش داد اما هرچه جلوتر می‌رویم بازی فراموش می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه این طرح در هزار مدرسه اجرا می‌شود اتفاق خوبی است اما مهم اشخاصی هستند که قرار است به بچه‌ها در این کلاس‌ها آموزش دهند. امروز با افتتاح این طرح، آموزش مربیان ابتدای قضیه است.