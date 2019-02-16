دیدار «اسماعیل هنیه» با مقامات مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس با تعدادی از مقامات قاهره دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که دیدار و گفتگوهای هیأت این جنبش با مقامات مصری در قاهره متمرکز بر 5 پرونده بوده است.

به گفته وی، در این دیدارها در خصوص روابط دوجانبه بین فلسطین و مصر، تحولات سیاسی فلسطین و منطقه به طور عام، آشتی ملی و موضع حماس در حمایت از تحقق نهایی آن، اوضاع انسانی باریکه غزه، محاصره ظالمانه آن و راه‌های کاهش محاصره و امنیت ملی مصر، گفتگو شد.