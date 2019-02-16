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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۰۶

هدیه ویژه یک شهید به مهمان‌هایش؛

انتشار یک فایل صوتی شنیده نشده از شهید ابراهیم هادی

انتشار یک فایل صوتی شنیده نشده از شهید ابراهیم هادی

یادواره شهید «ابراهیم هادی» ۲۵بهمن ماه در تالار وزارت کشور برگزار شد. رونمایی از یک فایل صوتی شنیده نشده از این شهید، آن هم بعد از ۳۵سال، هدیه ویژه مراسم برای مهمانان بود.

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مجله مهر- ۳۰سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، ولی فرهنگ دفاع مقدس هنوز بین مردم ما زنده است؛ آن قدرکه سبک زندگی شهدای این جبهه به واسطه روایت کتاب های زندگینامه شهدا و جانبازان، یکی از مهم ترین خاطرات مشترک نسل های بعدی است.

 اما ویدیو یا فایل صوتی که از رزمنده های کشورمان در آرشیو دفاع مقدس پیدا می‌شود هم، یکی از جذاب ترین یادگاری های آن سالهاست. هم به دلیل اینکه ادبیات کلام رزمنده ها و رنگ و روی این ویدیوها از نوستالژی های جذاب دهه شصت است و هم اینکه بی واسطه تصویری واقعی از شهدا نمایش می دهد؛ اصلا اینطور بگوییم که به خاطرات نقل شده در کتاب های شهدا جان تازه‌ای می دهد!

پهلوان شهید«ابراهیم هادی» از بنیانگذاران گروه چریکی «شهید اندرزگو» در جبهه گیلانغرب است که در عملیات «والفجر مقدماتی» پنج روز به همراه بچه‌های گردان کمیل و حنظله در کانال‌های فکه مقاومت کرد، اما تسلیم نشد و در ۲۲ بهمن ماه سال ۶۱ بعد از فرستادن بچه‌های باقی مانده به عقب، دیگر کسی او را ندید.

حالا کتاب زندگینامه این شهید جاویدالاثر به نام «سلام بر ابراهیم» با ۱۳۸ بار چاپ به تیراژ یک میلیون نسخه رسیده‌ است  و جلد دوم کتاب سلام بر ابراهیم هم با جمع آوری خاطرات جامانده دوستان شهید، بهمن ماه سال ۹۵ منتشر شد.

از این شهید محبوب، جز یک ویدیوی خیلی کوتاه، و دو فایل صوتی از مداحی و قرائت اذان او فایل دیگری به جا نمانده است. اما در یادواره بزرگ شهید ابراهیم که ۲۵بهمن ماه در تالار وزارت کشور برگزار شد، صدای جدیدی این شهید روی یک نوار صوتی تازه یاب برای دوست داران او پخش شد. صوتی از شهید ابراهیم هادی که یک شب قبل از عملیات و پنج روز قبل از شهادت، ضبط شده و با دوستانش عهد شفاعت می بندند. این نوار بعد از ۳۵ سال، چند روز قبل به صورت اتفاقی در یادگاری های یکی از ورزشکاران پیشکسوت به نام رضا صفوی پیدا شد و سردار نظیفی، یکی از رزمندگان حاضر در حلقه یاران ابراهیم هادی آن را  به خواهر شهید هادی هدیه داد. در این جلسه تک تک رزمنده ها قرآن می خوانند و پس از آن قسم می خورند که همدیگر را شفاعت کنند. لحن جنوب شهری و ادبیات پهلوانی، آنطور که در کتاب سلام بر ابراهیم خوانده ایم، در این فایل صوتی و در کلام شهید ابراهیم هادی به خوبی پیداست.

مصاحبه مجله مهر با خانواده شهید ابراهیم هادی را اینجا بخوانید.

کد مطلب 4543696

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    نظرات

    • نفیسه IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
      36 1
      پاسخ
      سلام خیلی ممنون که گذاشتید خیلی خوشحال شدم صداش رو شنیدم
    • زهره IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
      24 1
      پاسخ
      عالی بودمرسی
    • فاطمه IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
      28 1
      پاسخ
      عالی بود ممنونم انشاالله بتوانیم از فکر وایده این شهید بزرگوار استفاده کنیم
    • حنانه IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      43 14
      پاسخ
      باورتون نمیشه خواهرش منو بغل کرده :)
    • انا المذنب IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام بر ابراهیم
    • علی IN ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عالی انشالاه لیاقت شهید ابراهیم را داشتن باشیم ما که لیاقت نداشتم ولی انشالاه که بهش 🤍🤍
    • علی IN ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عالی انشالاه لیاقت شهید ابراهیم را داشتن باشیم ما که لیاقت نداشتم ولی انشالاه که بهش 🤍🤍

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