خسارت ۳ میلیارد ریالی به جاده دسترسی امامزاده «احمد» پلدختر

کاظم پیرک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از ۹۰۰ متر مربع از آسفالت و زیرساخت جاده دسترسی به بقعه امامزاده «احمد» در «پاعلم» شهرستان پلدختر بر اثر سیلاب های اخیر دچار خسارت زیادی شده است.

وی، افزود: این جاده به طول ۱۰ کیلومتر با تلاش اداره‌ کل اوقاف وامور خیریه لرستان و خیرین استان از جمله مرحوم حاج «علیرضا دریکوندی» از سال ۸۷ عملیات آسفالت آن آغاز و در سال ۹۰ به بهره برداری رسید.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه پلدختر، گفت: متاسفانه چندین نقطه مختلف از این جاده آسفالته در سیلاب اخیر در این شهرستان تخریب و در نقاط مختلف ریزش‌های سنگین کوه موجب مسدود شدن جاده شده است.

پیرک، افزود: به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم برای ترمیم، بازسازی و تعمیرات جاده دسترسی به امامزاده «احمد» در «پاعلم» پلدختر که بر اثر سیل تخریب شده هیچ گونه عملیاتی در آن انجام نشده است.

وی، تصریح کرد: اداره اوقاف و امور خیریه پلدختر با همکاری اداره راهداری و بیل مکانیکی اجاره ای اقدام به پاکسازی نقاط انسداد و ریزش برداری موقت در این جاده کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه پلدختر، افزود: هم اکنون جاده دسترسی به امامزاده «احمد» در «پاعلم» برای زائران بازگشایی شده و امکان دسترسی به این امامزاده وجود دارد.

پیرک، گفت: همچنین جاده شنی بقعه متبرکه امامزاده سید «سهل الدین» بر اثر سیلاب به طول یک کیلومتر در چندین نقطه مختلف زیر ساخت جاده ای آن دچار خسارت و آسیب شدید شد که توسط هیئت امنا و اداره اوقاف این شهرستان بازگشایی موقت شده است اما نیاز به تعمیرات اساسی دارد.