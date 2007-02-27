اوکراین از استقرار سامانه موشکی آمریکا در لهستان و چک انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوئیس انفو، دفتر نخست وزیری اوکراین روز سه شنبه در بیانیه ای به نقل از "ویکتور یانوکوویچ" نخست وزیر این کشور تاکید کرد: ما معتقدیم استقرار سامانه موشکی در لهستان و جمهوری چک به نفع روابط فی مابین کشورهای ما نخواهد بود.

این درحالی است که برخی از مقام های اوکراینی استقرار سامانه موشکی را تهدیدی امنیتی برای اوکراین عنوان کرده اند.

آنان عقیده دارند که این احتمال وجود دارد که همسایگان اوکراین هدف قرار گیرند.

آمریکا درماه ژانویه به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند، پیشنهاد داد تا این سامانه موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سیستم را مقابله با تهدید های موشکی تهران و پیونگ یانگ اعلام کرده است اما روسیه و اوکراین که هر دو مخالف استقرار چنین سامانه ای هستند آن را در مسیر کنترل سایت ها و اهداف نظامی خود تلقی کرده اند.

این درحالی است که کارشناسان نظامی آمریکا قرار است اوائل ماه مارس آینده میلادی برای توضیح درباره این موشک ها عازم کی یف شوند.

درهمین حال، مقامات کشورهای لهستان و جمهوری چک موافقت خود را برای آغاز مذاکرات در خصوص استقرار سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در خاک خود اعلام کرده اند.