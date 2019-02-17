خلوصی آکار: دمشق نمی تواند با تروریستها مقابله کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز یکشنبه در نشستی با موضوع سوریه در آخرین روز از پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ بی‌اشاره به حضور نظامیان کشورش در خاک سوریه بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق و بر خلاف قوانین بین المللی ادعا کرد: برای تمامیت ارضی و اتحاد سیاسی سوریه احترام قائل هستیم! هدف اصلی از بین بردن خطرات و تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی ی‌پ‌گ و داعش علیه امنیت ترکیه است.

وزیر دفاع ترکیه در این خصوص گفت: منطقه امن به مساحت ۴۴۰ کیلومتر در شرق فرات باید از لوث تروریست‌های ی‌پ‌گ پاکسازی شده و تحت کنترل نیروهای مسلح ما باشد.

آکار با تاکید بر اینکه هیچ فرقی میان گروه‌های تروریستی ی‌پ‌گ و پ‌ک‌ک وجود ندارد، افزود: می توانم به وضوح اعلام کنم که ما هیچ مشکلی با کُردها نداریم.

وی در ادامه در ادعائی مضحک مدعی شد: دمشق نمی تواند بدلیل وضعیت موجود در سراسر سوریه با تروریست‌ ها مقابله کند! ما هم به این دلیل در این کشور هستیم و با تروریسم مبارزه می کنیم!