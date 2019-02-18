بررسی ظرفیت های تمدن سازی در چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی صبح امروز در مرکز پژوهش های علوم انسانی صدرا برگزار شد.

حجت الاسلام ابوطالبی رئیس دبیرخانه علمی چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: مراجعه به بیانات امام خمینی نشان می دهد که گام نهایی نهضت ایشان تحقق تمدن نوین اسلامی است که بتواند زمینه ظهور امام زمان (عج) را فراهم کند. انقلاب اسلامی ایران محدود به تغییر نظام سیاسی در ایران نمی شود. رویکرد انقلاب یک رویکرد فکری و تمدنی و چالشی برای بنیاد تمدن غربی است. ماهیت تمدن غربی یک ماهیت سکولار است و ریشه های این تفکر از زمان رنسانس آغاز شد و جوامع غربی را تحت تاثیر قرار داد. محصولش هم تمدن جدید غرب است. این تمدن فراگیر است و بسط داده شده است. به همین دلیل ما در قرن بیستم شاهد گسترش نظام تمدن غربی هستیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نگاه نقادانه ای به تمدن و تفکر غربی دارد و اقدامات امام خمینی به نوعی نفی شیوه اداره جامعه ایرانی است که به سمت مدل سکولار غربی در حال حرکت بود. امام در بیانات و اقدامات خود مطرح کرد که باید به جای نگاه اومانیستی و سکولار، تفکر اسلامی و دینی مطرح شود. ایشان به دنبال این بود که احکام اسلامی را در جامعه بشری محقق کند.

حجت الاسلام ابوطالبی گفت: نهضت امام خمینی ۵ گام داشت. این ۵ گام عبارت است از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و گام پنجم تمدن نوین اسلامی. بر اساس گام نهایی این نهضت، الگوی تمدن نوین اسلامی برای جوامع دیگر هم باید توسعه یابد. رهبر معظم انقلاب هم معتقدند که ما باید این گام را ادامه دهیم.

رئیس دبیرخانه علمی چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی افزود: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تمدن نوین اسلامی مجموعه ای از نظام های اجتماعی است که بستر رشد و شکوفایی استعدادهای بشر را با نگاه و رویکرد اسلامی فراهم می کند.

وی اظهارداشت: نوین بودن در عبارت تمدن نوین اسلامی به دو نکته اشاره دارد. اول، نوین بودن نسبت به تمدن اسلامی قبل و دوم، نوین بودن نسبت به تمدن موجود غربی. تمدن جدید اسلامی، تمدنی است که بر مبانی اسلام مبتنی خواهد شد.

حجت الاسلام ابوطالبی گفت: هفته علمی تمدن نوین اسلامی ۴ سال است که برگزار می شود و ما سعی کردیم در طول این سالها بر روی فرآیند رسیدن به تمدن اسلامی، کار علمی کنیم. سال اول جلساتی تشکیل و نقشه راهی تدوین شد. حاصل این جلسات در چند محور مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین تمدن نوین اسلامی، ظرفیت هایی که برای تمدن سازی داریم، مطالعات تطبیقی اندیشه تمدنی و آینده پژوهی و تمدن نوین اسلامی دسته بندی شد. برای اینکه از ظرفیت های علمی استفاده شود ما این موضوعات را بین مراکز مختلف تقسیم کردیم و مقرر شد که هر مرکز محوریت یک موضوع را بر عهده بگیرد. خوشبختانه در سه دوره گذشته اتفاقات خوبی افتاد و همایش های مفیدی برگزار شد. مجموعه مقالات برتر دو دوره اول این هفته علمی در ۱۰ جلد منتشر شد. به طور میانگین ما هر سال ۶۰ مقاله برگزیده داشتیم.

رئیس دبیرخانه علمی چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: در سال سوم تصمیم گرفتیم به نقد، ارزیابی و مناظره بپردازیم. امسال هم که سال چهارم برگزاری این هفته علمی است، قرار است به بحث تولید علم و مقاله بپردازیم. منتها بحث ها کمی تخصصی تر می شوند. قرار است در چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی به بحث های ظرفیت های تمدن سازی، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی، دین اسلام و جهان اسلام پرداخته شود. همچنین در این دوره قرار است بحث ها را عینی تر مطرح کنیم و روی ظرفیت های علمی، فرهنگی و سیاسی جهان اسلام تمرکز بیشتری داشته باشیم.

وی در پایان اظهارداشت: امسال فراخوان مقاله را به مراکز مختلف سپردیم و هر مرکزی یک محور را دنبال کرد. بر همین اساس مقرر شد هر مرکزی خودش کار پیگیری مقالات را انجام دهد که در نهایت ۵۰ مقاله برگزیده به دستمان رسید.

فرزاد جهان بین مدیر هفته علمی تمدن نوین اسلامی در ادامه این نشست گفت: در زمینه برگزاری هفته تمدن اسلامی ۱۸ دانشگاه و مرکز آموزشی-پژوهشی با محوریت مرکز پژوهش های علوم انسانی صدرا حضور و مشارکت دارند. اقداماتی که درباره تمدن نوین اسلامی انجام می شود بسیار فراتر از یک هفته است به طوری که ما امروز شاهد پرداختن رساله و پایان نامه هایی به موضوع تمدن نوین اسلامی هستیم. بنابراین کارهایی که درباره تمدن نوین اسلامی انجام می شود، فقط محدود به این ۱۸ مجموعه نیست.

وی گفت: چهارمین هفته تمدن نوین اسلامی اول اسفندماه در دانشکده مهندسی-پیشرفت دانشگاه علم و صنعت افتتاح می شود و هشتم اسفندماه اختتامیه آن در مرکز پژوهش های علوم انسانی صدرا برگزار خواهد شد.

مدیر هفته علمی تمدن نوین اسلامی اظهارداشت: در دیداری که رهبر معظم انقلاب با تمدن پژوهان داشتند تاکید کردند که در بحث های نظری غرق نشوید و این بحث ها به سالی یک بار ختم نشود، با توجه به این رهنمودها قرار است که در اختتامیه این مراسم جمعی از افراد تاثیرگذار و علمی در این حوزه نقشه راهی برای ادامه مسیر در نظر بگیرند. در واقع اختتامیه این هفته علمی نوعی هم اندیشی است.

جهان بین گفت: نکته دیگر اینکه حدفاصل روز افتتاحیه و اختتامیه، همایش و نشست های یک روزه و نیم روزه در مراکز مختلف برگزار خواهد شد.

این جلسه با پرسش و پاسخ میان خبرنگاران و سخنرانان به پایان رسید.