به گزارش خبرنگار مهر، سیاست های جمعیتی در دهه شصت شمسی، نرخ باروری در ایران را افزایش داد و موج اول جمعیت به راه افتاد. متولدین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ را «دهه شصتی» می نامند که در حال حاضر، در بین متولدین دهه های مختلف، بیشترین سهم مربوط به این دهه است.

نگاهی به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که ۱۳ درصد از جمعیت کشور را متولدین دهه ۳۰ و قبل، ۱۱ درصد را متولدین دهه ۴۰، ۱۶ درصد را متولدین دهه ۵۰، ۲۱ درصد را متولدین دهه ۶۰، ۱۵ درصد را متولدین دهه ۷۰، ۱۵ درصد را متولدین دهه ۸۰ و ۹ درصد را متولدین دهه ۹۰ تشکیل می دهند.

در این بین از جمعیت ۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۵۳ زن متولد دهه شصت، ۳۲ درصد بیکار و از جمعیت ۸ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۸۹۳ مرد متولد دهه شصت، ۱۶ درصد بیکار هستند.

۱۹ درصد از زن های دهه شصتی و ۳۳ درصد از مردهای دهه شصتی هنوز ازدواج نکرده اند و این به معنای آن است که ۷۸ درصد زنان و ۶۶ درصد از مردان متولدین دهه ۶۰، ازدواج کرده اند.

۱۹ درصد از زن های دهه شصتی که ازدواج کرده اند، هنوز فرزندی به دنیا نیاورده اند.

مدرک تحصیلی بیشتر از ۶۰ درصد دهه شصتی ها، دیپلم و پایین تر از آن است؛ به گونه ای که ۳۷ درصد دارای مدرک ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، ۲۷ درصد دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و ۳۵ درصد تحصیلات عالی دارند.

همچنین تقریبا از دو خانوار، یک خانوار یک عضو دهه شصتی دارد.