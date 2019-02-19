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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۰۹

توصیه محققان؛

ارتباط مصرف سبزیجات پهن برگ با کاهش روند زوال شناختی

ارتباط مصرف سبزیجات پهن برگ با کاهش روند زوال شناختی

تحقیق اخیر نشان می دهد مصرف یک وعده سبزیجات پهن برگ در روز با کُندشدن روند زوال شناختی ناشی از افزایش سن مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه راش شیکاگو در مطالعه ای به بررسی ۹۶۰ فرد با میانگین سنی ۸۱ سال که بدون علامت زوال عقل بودند پرداختند.

آنها دریافتند در بین این شرکت کنندگان، افرادی که بیشتر سبزیجات پهن برگ مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که سبزیجات نمی خوردند از لحاظ شناختی و ادراکی ۱۱ سال جوان تر بودند.

به گفته محققان، سبزیجاتی نظیر انواع کلم و اسفناج سرشار از منابع محافظ ادراک و شناخت نظیر فولات، فیلوکینون، نیترات، α-توکوفرول، کامپفرول و لوتئین هستند که بسیار برای حفظ سلامت مغز مفید هستند.

کد مطلب 4546219

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