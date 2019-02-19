ارتباط مصرف سبزیجات پهن برگ با کاهش روند زوال شناختی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه راش شیکاگو در مطالعه ای به بررسی ۹۶۰ فرد با میانگین سنی ۸۱ سال که بدون علامت زوال عقل بودند پرداختند.

آنها دریافتند در بین این شرکت کنندگان، افرادی که بیشتر سبزیجات پهن برگ مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که سبزیجات نمی خوردند از لحاظ شناختی و ادراکی ۱۱ سال جوان تر بودند.

به گفته محققان، سبزیجاتی نظیر انواع کلم و اسفناج سرشار از منابع محافظ ادراک و شناخت نظیر فولات، فیلوکینون، نیترات، α-توکوفرول، کامپفرول و لوتئین هستند که بسیار برای حفظ سلامت مغز مفید هستند.