معرفی جیپ آهو، خودروی آفرود کلاسیک محبوب ایرانیان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این خودرو را میتوان ازجمله اولین خودروهای شاسیبلند با امکانات رفاهی مناسب و لوکس معرفی کرد. تولید و فروش جیپ آهو از سال ۱۹۶۳ شروع شد و تا سال ۱۹۹۱ ادامه پیدا کرد. جیپ آهو از نظر جلب رضایت مشتری و همینطور ماندگاری و کیفیت ساخت، رتبه سوم را در صنعت خودروسازی آمریکا بهدست آورد و توانست به مدت ۲۸ سال در خط تولید باقی بماند. این در حالی بود که در طی این سالها طراحی آن تغییرات چشم گیری صورت نگرفت.
طراحی خارجی جیپ آهو
طراحی خارجی جیپ آهو به گونهای بود که در بین معدود خودروهای شاسیبلند و دو دیفرانسیل در ایران توانست رضایت بسیاری از آفرودسواران و حتی خانوادهها را نیز تا حد زیادی جلب کند. به همین دلیل خریدوفروش جیپ آهو نه تنها در ایران، بلکه در بازارهای جهانی آمار خوبی را تجربه کرد. این خودرو در دو مدل دودر به همراه واگن و مدل چهاردر تولید شد که مدلهای چهاردر آن بیشتر مورد استقبال خانوادههای پرجمعیت قرار میگرفت.
طراحی داخلی جیپ آهو
طراحی داخلی این خودرو نیز با بهرهگیری از متریالهای باکیفیتی همچون چوب و چرم توانست تفاوت چشمگیری با دیگر خودروهای رقیب به وجود بیاورد. قبل از ورود این خودرو به صنعت خودروسازی، طراحی داخلی بخش مهمی در طراحی این دسته از خودروها به شمار نمیرفت و تمرکز بازار روی قدرت و عملکرد آنها در جادههای آفرود بود. اما جیپ آهو توانست درعینحال که از قدرت خارقالعادهای بهرهمند بود، زیبایی را نیز برای صاحبان خودرو به ارمغان بیاورد. این موضوع باعث شد دسته جدیدی از خودروها به نام SUV نامگذاری شود که کوتاه شده عبارتsport utility vehicle است و به معنی خودروی ورزشی و کاربردی است.
مشخصات فنی
جیپ آهو در چندین مدل با مشخصات فنی متفاوت در طی این سالها به بازار عرضه شد. از موتور ۳۸۰۰ سیسی شش سیلندر ساخت جیپ گرفته تا مدل ۵۴۰۰ سیسی هشت سیلندر ساخت آمریکن موتورز، در میان این مدلها یافت میشود. همینطور انواع گیربکسهای سه سرعته و چهار سرعته بهصورت دستی و اتوماتیک در ساخت این خودرو بهکاررفته است.
جیپ آهو در بازار ایران
جیپ آهو یا همان واگونیر در بازار ایران جایگاه منحصربهفردی دارد و طرفداران آن شامل افرادی از قبیل علاقهمندان به خودروهای آفرود و خودروهای آمریکایی میباشند. در حال حاضر خریدوفروش جیپ آهو در سایت دیوار بهصورت گستردهای ازلحاظ قیمت و دیگر مشخصات در حال انجام است. در این مطلب سعی داریم تا کسانی که میخواهند این خودرو را خریداری کنند، با جیپ آهو آشنا سازیم.
قیمت جیپ آهو
قیمت جیپ آهو در سایت دیوار در بازه ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان قرار دارد. ازجمله مواردی که بهصورت عمده روی قیمتگذاری خودرو تأثیرگذار میباشد میتوان به بیمه و لاستیک اشاره کرد. در مورد این نوع خودروها قیمت لاستیک ممکن است بیش از آن چیزی که انتظار دارید روی قیمت تأثیرگذار باشد. درنتیجه از وضعیت لاستیکها اطمینان حاصل نمایید. ازجمله دیگر مواردی که میتواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد وضعیت بدنه و موتور و همینطور کارکرد، تودوزی و حالت ظاهری آن است.
مزایا و معایب و ارزش خرید خودرو آهو
این خودرو درحالیکه با داشتن مزایای بسیار و امکانات رفاهی بسیار مناسب توانسته است یکی از محبوبترینها میان رقیبان خود باشد، اما قطعاً بدون عیب نیست و هنگامیکه تصمیم به خرید جیپ آهو میگیرید باید برخی نکات را در نظر داشته باشید.
معایب جیپ آهو
جیپ آهو یک خودروی قدیمی بوده و همانند تمامی خودروهای قدیمی، تعمیرات و تهیه قطعات آن بسیار سخت میباشد. اگر تمایل به خرید جیپ آهو دارید باید این مورد را در نظر بگیرید که ممکن است لازم باشد زمان زیادی را به دنبال قطعات یدکی آن در فروشگاههای لوازم اوراقی بگذرانید. همچنین لازم به ذکر است که نگهداری این دسته از خودروهای کلاسیک نیازمند داشتن حداقل دانش اندکی در مورد موتور و موضوعات فنی خودرو است.
ارزش خرید جیپ آهو
همانطور که در قبل به آن اشاره نمودیم، استفاده از این نوع خودروها ممکن است هزینههای جانبی فراوانی داشته باشد اما امروزه با توجه به قیمت خودروهای SUV مدل روز نمیتوان منکر قیمت مناسب آن شد. در کل ارزش خرید این خودرو در مقایسه با دیگر مدلها مناسب میباشد و میتوانید برای خرید جیپ آهو به سایت دیوار مراجعه کنید.
منبع: ویرلن
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما