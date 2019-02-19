ایمپلنت ایرانی وارد بازار می شود/ورود بیماران خارجی

محمد بیات، در حاشیه برگزاری هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در هتل المپیک تهران، به خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه در زمینه ایمپلنت، مشکل جدی نداریم و هر آنچه به عنوان ایمپلنت وارداتی در بازار تجهیزات پزشکی کشور وجود دارد، از کیفیت مطلوبی برخوردارند.

وی با اشاره به خدمات با کیفیت کاشت ایمپلنت در کشور، تاکید کرد: با توجه به کیفیت مطلوب خدمات و همچنین قیمت پایین آن نسبت به کشورهای منطقه، در حال حاضر بیمارانی از کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و...، برای کاشت ایمپلنت، به ایران می آیند.

بیات، به توانمندی کشورمان در تولید ایمپلنت اشاره کرد و افزود: تکنولوژی ساخت ایمپلنت چندان پیچیده نیست و متخصصین کشورمان این توانمندی را دارند که بتوانند ایمپلنت بسازند.

این متخصص جراحی دهان و فک و صورت، از صدور مجوز وزارت بهداشت برای یک مورد ایمپلنت ساخت داخل خبر داد و گفت: این محصول بزودی وارد بازار تجهیزات پزشکی کشور خواهد شد.

بیات، از همکاری شرکت های تجهیزات پزشکی داخلی با کمپانی های مادر ساخت ایمپلنت خبر داد و افزود: دو سه شرکت نیز در حال تولید ایمپلنت با همکاری کمپانی های مادر هستند.

وی در خصوص آثار تحریم ها و نوسانات ارزی بر تجهیزات مورد استفاده در رشته جراحی دهان و فک و صورت، گفت: مشکل جدی در این زمینه وجود ندارد ولی بعضا اختلالاتی در واردات تجهیزات مورد نیاز بروز می کند.