افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی/ تغییر ظرفیت در علوم تشریح و فیزیوتراپی

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف گروه پزشکی در مجموع یک هزار و یک نفر بود که با افزایش ظرفیت پذیرش در دو کد رشته محل، ظرفیت پذیرش دانشجو در این مقطع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور به یک هزار و 9 نفر افزایش یافت.

وی اظهار داشت: در رشته علوم تشریح در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ظرفیت پذیرش به 4 نفر و در رشته فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز ظرفیت پذیرش به 4 نفر افزایش یافته است.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، ارومیه، شهید بهشتی، تهران، تبریز، زنجان، شهرکرد، شیراز، کرمانشاه، کرمان، کاشان، قزوین، گیلان، مشهد، مازندران، بابل، بقیة الله، سمنان، همدان، یزد، شاهد، گلستان و علوم بهزیستی و توانبخشی و موسسات انستیتو پاستور و رازی به عنوان موسسات آموزشی پذیرنده دانشجو معرفی شده اند.

وی افزود: بر اساس جدول اعلام ظرفیت آزمون‌ کارشناسی ارشد گروه پزشکی بیشترین ظرفیت پذیرش به رشته پرستاری با ظرفیت 111 نفر و کمترین ظرفیت نیز به رشته سم شناسی با ظرفیت 4 نفر اختصاص دارد. همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران با ظرفیت 206 نفر پذیرش بیشترین میزان ظرفیت پذیرش را به خود اختصاص داده است.

کشاورز یاد آور شد: آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 31 خردادماه سال 86 برگزار می شود.