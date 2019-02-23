به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت منوچهر آذری هنرمند عرصه دوبله و بازیگری همراه با رونمایی از مستند پرتره «شادخوان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی شامگاه شنبه ۴ اسفندماه در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

این مراسم با حضور سلیم غفوری مدیر شبکه مستند، ابوالفضل توکلی کارگردان مستند «شادخوان»، جلال مقامی، اکبر منانی، علی همت مومیوند، امیر صمصامی دوبلور، سعید توکل تهیه کننده رادیو و... برگزار شد.

یادگارهایی سرشار از شادی و محبت

سلیم غفوری مدیر شبکه مستند در ابتدای این مراسم اظهار کرد: من لحظات شیرینی را با برنامه «صبح جمعه با شما» در رادیو داشتم و خوشحالم امروز بتوانیم در مراسم تجلیل منوچهر آذری حضور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی که از آذری به یادگار مانده هرکدام سرشار از شادی و محبت است. برنامه‌هایی که ما در شبکه مستند برای تجلیل از پیشگامان عرصه دوبله تولید کردیم گام کوچکی است و در مقابل کاری که این استادان انجام داده‌اند و تحفه اندکی است اما امیدوارم در مقابل این زحمات قدم کوچکی برداشته باشیم.

غفوری بیان کرد: امیدوارم صنعت دوبله و رادیو با قدرت و زیبایی گذشته ادامه پیدا کند و به‌واسطه حفظ این صنعت قدم کوچکی در راستای پاسداشت ادبیات کشور برداریم.

دل‌تنگی برای دوستان ۶۰ ساله

در ادامه جلال مقامی نیز با خواندن شعری عنوان کرد: «چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو» من چند سالی است که متاسفانه فعالیتم در دوبله و سایر فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی کم و درواقع قطع شده است.

وی اضافه کرد: امروز بسیار خوشحالم که در این جمع همکاران واحد دوبلاژ را می‌بینم که خیلی دلم برایشان تنگ شده بود.

مقامی یادآور شد: دلم بیشتر برای فضای دوبلاژ تنگ شده است، شوخی نیست من ۶۰ سال در این فضا کار کرده‌ام.

این دوبلور درباره منوچهر آذری نیز گفت: منوچهر آذری بمب شادی و نشاط است. او و منوچهر نوذری با هم در رادیو بودند و آنقدر نشاط و شادمانی در وجود اینهاست که مردم ناخودآگاه آنها را می‌دیدند و می‌خندیدند. مردم شادی می‌خواهند هیچ ایرادی هم نیست و کاش کسانی پیدا شوند که دل مردم را شاد کنند.

وی با اشاره به نام این مستند اظهار کرد: اسم زیبایی برای این مستند انتخاب شده و او واقعا شادخوان است.

مقامی با اشاره به کارنامه هنری آذری تصریح کرد: منوچهر دوبلور خوبی بود، در رادیو و تلویزیون هم فوق العاده بود و در صحنه تئاتر هم آنقدر تحرک داشت که فکر می‌کردید الان است که انرژی خود را از دست بدهد و بر زمین بیفتد.

هنرمندی که خسته نمی‌شود

ابوالفضل توکلی کارگردان مستند نیز عنوان کرد: ما صحنه‌ای داشتیم که لازم بود در ارتفاعات تهران بک گراند تصویرمان برج میلاد تهران باشد و فیلمبرداری را در گرم‌ترین روزهای تهران شروع کردیم. آقای آذری برای گرفتن این صحنه‌ها نه استراحت می‌کرد نه خسته می‌شد حتی برای ساخت این مستند ما به دنبال او می‌دویدیم چون پر از انرژی بود.

وی اضافه کرد: شادخوان اولین اسمی بود که به نظرم رسید و جالب است که آدری همه چیز را با نگاه طنز می‌بیند و حتی وقتی اسم را شنید گفت که کارتخوان برایش تداعی می‌شود.

سوت‌هایی که واقعا ایرانی است

منوچهر آذری نیز در ادامه این سخنان عنوان کرد: از مدیر شبکه مستند تشکر می‌کنم که امکانات را در اختیار ما گذاشتند و به قول پسرم که گفت این اثر به یادگار می‌ماند به تولید اثر کمک کرد.

این هنرمند رادیو تصریح کرد: اینجا باید از افراد بسیاری تشکر کنم، از سعید توکل ممنونم که سال‌ها عمر من با او گذشت و من بدون او به رادیو نخواهم رفت.

وی اضافه کرد: این تجلیل‌ها کار بسیار خوبی است و من درخواست می‌کنم شبکه مستند این کار را ادامه دهد تا مردم بدانند چطور این دوبلورها چطور گل کردند.

آذری در پایان با اشاره به خاطره خود در دوبله یکی از فیلم‌ها عنوان کرد: اکبر منانی در یکی از فیلم‌ها از من خواست که فقط سوت بزنم من هم مدل خودم برای آن شخصیت سوت زدم و دیدم فردایش پسرم گفت دوستانش مرا در فیلم دیده‌اند. آنقدر که سوت‌های من ایرانی است و با شنیدن سوت بلبلی‌های من به این نتیجه رسیده‌اند که خودم هستم.

در پایان این مراسم از منوچهر آذری نیز تجلیل و اعلام شد که این مستند در نوروز ۹۸ از شبکه مستند به نمایش درخواهد آمد.