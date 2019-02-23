چرایی مخالفت برخی لبنانی ها با بازگشت آوارگان سوری به کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صالح الغریب وزیر مشاور در امور آوارگان لبنان گفت: سوریه آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات لازم برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اعلام کرده است.

وی افزود: من می گویم که سوریه همسایه ما و کشور دوست و برادر است. همه توافقات میان دو کشور شاخص بودن روابط را ثابت می کند. ما باید درباره موضوع آوارگان با آرامش و شفافیت عمل می کنیم و تلاش ما هم در این راستاست.

وزیر لبنانی از بار سنگینی که آوارگان بر دوش لبنان دارند و لبنان دیگر تحمل آنرا ندارد، خبر داد و گفت: مخالفت برخی با بازگشت آوارگان به دلایل سیاسی نامشخص مربوط است.