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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

چرایی مخالفت برخی لبنانی ها با بازگشت آوارگان سوری به کشورشان

چرایی مخالفت برخی لبنانی ها با بازگشت آوارگان سوری به کشورشان

وزیر امور آوارگان لبنان به دلایل مخالفت برخی گروههای سیاسی لبنانی با بازگشت آوارگان سوری به کشورشان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صالح الغریب وزیر مشاور در امور آوارگان لبنان گفت: سوریه آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات لازم برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اعلام کرده است.

وی افزود: من می گویم که سوریه همسایه ما و کشور دوست و برادر است. همه توافقات میان دو کشور شاخص بودن روابط را ثابت می کند. ما باید درباره موضوع آوارگان با آرامش و شفافیت عمل می کنیم و تلاش ما هم در این راستاست.

وزیر لبنانی از بار سنگینی که آوارگان بر دوش لبنان دارند و لبنان دیگر تحمل آنرا ندارد، خبر داد و گفت: مخالفت برخی با بازگشت آوارگان به دلایل سیاسی نامشخص مربوط است.

کد مطلب 4550283

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