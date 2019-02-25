یک چاپ از «اکنون» فاضل نظری پیش فروش شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان زمان تعیین‌شده از سوی انتشارات سوره مهر برای پیش‌فروش دفتر شعر تازه فاضل نظری با عنوان «اکنون» که از سوی این موسسه نشر در دست انتشار است، یک چاپ از این دفتر شعر از سوی مخاطبان این شاعر پیش‌خرید شد و این کتاب‌ها در آستانه رونمایی از این کتاب و در اواخر این هفته به دست خریداران می‌رسد.

عبدالحمید قره‌داغی مدیرعامل سوره مهر در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: پیش‌فروش این کتاب دومین تجربه ما در پیش فروش کتاب بود که از دوم بهمن شروع و تا اول اسفند ماه ادامه داشت. ما در این مدت کتاب را با تخفیف جزئی ده درصد پیش‌فروش کردیم و حدود یک چاپ از آن که تقریبا ۲۵۰۰ نسخه را در برمی‌گیرد پیش فروش شده است.

وی ادامه داد: پیش از این ما کتاب «آنبات هل‌دار» را به صورت پیش‌فروش به مخاطبان عرضه کرده‌بودیم که در ژانر خودش کتاب قابل توجهی بود و دفتر شعر آقای نظری نیز تجربه تازه ما در این زمینه بود و تا پیش از نمایشگاه کتاب این اتفاق بار دیگر نیز برای کتاب‌های دیگری رخ خواهد داد.

قره‌داغی با اشاره به اینکه پیش‌فروش کتاب مدلی رایج برای فروش و معرفی آثار در دنیا به شمار می‌رود، اظهار کرد: این اتفاق تا پیش از این در ایران تجربه نشده بود وما بستری فراهم کردیم که بتوانیم از ظرفیت حضورمان در فضای اینترنت استفاده و این اتفاق را رقم بزنیم. این نکته را هم مد نظر داشتیم که کتاب برای موفقیت در این زمینه یا باید در قالب اثری دنباله‌دار پیش از این مخاطبانش را یافته باشد و یا اینکه صاحب اثر بسیار خاص باشد که مخاطب برای زودتر داشتن اثر راغب شود. هر دوی این اتفاقات در دو تجربه ما رخ داد. درباره کتاب آبن‌نبات هل‌دار ما تقریبا نیمی از یک چاپ و درباره کتاب آقای نظری نزدیک به یک چاپ را پیش فروش کردیم و در واقع اثری را بر اساس ذائقه مخاطبانمان توانستیم تهیه و ارائه کنیم

مدیرعامل سوره مهر در ادامه از آئین رونمایی دفتر شعر تازه فاضل نظری در ۱۴ اسفندماه جاری در فرهنگسرای ارسباران خبر داد.