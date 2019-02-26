به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روسیه با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار می شود.
بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، ترکیب تیم میزبان را به شرح زیر اعلام کرد:
۵۷ کیلوگرم: مسلم سعداله یف و آریان تیوترین
۶۱ کیلوگرم: ادوارد گریگوریف و ماگومد ادریس اف (قهرمان زیر ۲۳ سال جهان)
۶۵ کیلوگرم: احمد چاکایف (برنز جهان) و ناچین کولار (قهرمان زیر ۲۳ سال جهان)
۷۰ کیلوگرم: داوید بایف (نقره زیر ۲۳ سال جهان) و ماگومدرسول قاضی ماگمدوف (طلای جهان)
۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف (طلای جهان) و ماگومد قربان علی اف (طلای جهان)
۷۹ کیلوگرم: ماگومد رمضان اف و احمد گادجی ماگمدوف (برنز جهان)
۸۶ کیلوگرم: ولادیسلاو والیف (برنز جهان) و داورن کوراگلیف (طلای اروپا)
۹۲ کیلوگرم: ماگومد قربان اف و علی خان جبرئیل اف
۹۷ کیلوگرم: رسول ماگومدوف و ایگور اوسیانیکوف (برنز زیر ۲۳ سال جهان)
۱۲۵ کیلوگرم: آنزور خیزریف و سعید گامیدوف (طلای زیر ۲۳ سال جهان)
تیم روسیه در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در گروه یک با کشورهای کوبا، ژاپن و ترکیه همگروه است. تیم امید (زیر ۲۳ سال) ایران نیز در گروه دو با کشورهای آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه می باشد.
جام جهانی کشتی آزاد- روسیه؛
ترکیب آزادکاران تیم میزبان مشخص شد/ روسها برای قهرمانی میآیند
اتحادیه جهانی کشتی ترکیب تیم کشتی آزاد روسیه برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۹ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روسیه با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار می شود.
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