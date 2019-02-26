به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روسیه با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار می شود.



بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، ترکیب تیم میزبان را به شرح زیر اعلام کرد:



۵۷ کیلوگرم: مسلم سعداله یف و آریان تیوترین

۶۱ کیلوگرم: ادوارد گریگوریف و ماگومد ادریس اف (قهرمان زیر ۲۳ سال جهان)

۶۵ کیلوگرم: احمد چاکایف (برنز جهان) و ناچین کولار (قهرمان زیر ۲۳ سال جهان)

۷۰ کیلوگرم: داوید بایف (نقره زیر ۲۳ سال جهان) و ماگومدرسول قاضی ماگمدوف (طلای جهان)

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف (طلای جهان) و ماگومد قربان علی اف (طلای جهان)

۷۹ کیلوگرم: ماگومد رمضان اف و احمد گادجی ماگمدوف (برنز جهان)

۸۶ کیلوگرم: ولادیسلاو والیف (برنز جهان) و داورن کوراگلیف (طلای اروپا)

۹۲ کیلوگرم: ماگومد قربان اف و علی خان جبرئیل اف

۹۷ کیلوگرم: رسول ماگومدوف و ایگور اوسیانیکوف (برنز زیر ۲۳ سال جهان)

۱۲۵ کیلوگرم: آنزور خیزریف و سعید گامیدوف (طلای زیر ۲۳ سال جهان)



تیم روسیه در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در گروه یک با کشورهای کوبا، ژاپن و ترکیه همگروه است. تیم امید (زیر ۲۳ سال) ایران نیز در گروه دو با کشورهای آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه می باشد.