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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

کتاب «همراه بانوی کبریا» منتشر شد

کتاب «همراه بانوی کبریا» منتشر شد

 به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)، داستان «همراه بانوی کبریا» در انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر،   «همراه بانوی کبریا» از مجموعه ریحانه به قلم افسانه موسوی گرمارودی است.   این کتاب  روایتی داستانی از زندگینامه فضّه، خدمتگزار حضرت فاطمه (س) است که با ۲۰ سرفصل کوتاه به چاپ رسیده است.

فضّه دختر پادشاه هند بود که در جنگ اسیر و به آفریقا برده شد و از طرف پادشاه حبشه خریداری شد و نامش را میمونه گذاشتند  و بعد از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز برای پیامبر فرستاد. پیامبر او را با دستور خدا به دخترش حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها بخشید و نامش را فضّه گذاشت... داستان‌های زیادی درباره فضّه  روایت شده است اما  قصه‌های درهم تنیده از زندگی فضّه و حضرت فاطمه زهرا(س) در کتاب «همراه بانوی کبریا» لذّت وصف‌ناپذیری به خواننده می‌دهد.

بنا براین گزارش؛ ریحانه عنوان مجموعه‌ای است که می‌کوشد از فراز ابرهای گذران زمان، نگاهی نو به زندگی زنان نامدار اسلام داشته باشد.

 کتاب «همراه بانوی کبریا» در ۷۰ صفحه و با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان در فروشگاه‌های سراسر کشور در اختیار مخاطبان قرار دارد.

کد مطلب 4552847
حمید نورشمسی

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