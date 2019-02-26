حمله سایبری آمریکا به مقر ادعایی ترولهای اینترنتی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری «دِ ورج»، روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش جدید نوشت که فرماندهی سایبری ارتش آمریکا در روز برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره (هفتم نوامبر ۲۰۱۸) برای سرکوب یکی از بدنام ترین مراکز عملیات ترولهای اینترنتی روسیه دست به عملیات تهاجمی زده است.

در این گزارش آمده است که هدف اصلی این عملیات تهاجمی، یک آژانس تحقیقاتی اینترنتی بوده که یک شرکت خصوصی وابسته به کرملین است و اغلب برای اجرای عملیاتهای نشر اکاذیب و اخبار جعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع آگاه به این عملیات تهاجمی مدعی شد که در پی انجام این عملیات، ارتباط اینترنتی این آژانس تحقیقاتی در روز انتخابات بطور کامل قطع شد تا جایی که کارکنان این آژانس از قطع دسترسی به اینترنت شکایت داشتند.

گفتنی است که این عملیات سایبری یکی از تهاجمی ترین عملیاتهای فرماندهی سایبری ارتش آمریکا است که تاکنون بطور علنی اعلام شده است و پرسشهای بسیاری را در مورد مشروعیت عملیاتهایی از این دست مطرح می سازد.

به لحاظ تئوریک، حملات زیربنایی علیه عوامل یک دولت خارجی می تواند واکنشهای دیپلماتیک قابل توجهی در پی داشته باشد و حتی به عنوان «یک اقدام جنگی» درنظر گرفته شود. اما در عمل، اینگونه اقدامات [حملات سایبری] ندرتاً بطور رسمی به فرد، گروه یا دولتی مشخص نسبت داده می شود و بازخورد سیاسی آن عموماً اندک است.

لازم به ذکر است که در ماه ژوئن گذشته، پنتاگون به منظور پوشش عملیاتهای تهاجمی بیشتر، بر اختیارات فرماندهی سایبری ارتش آمریکا افزود که این امر با مأموریت پیشین و پدافندی این مرکز در مغایرت کامل قرار دارد. نکته جالب توجه آن است که این تغییرات درست چندین ماه پیش از این عملیات تهاجمی در روز انتخابات کنگره ۲۰۱۸ اِعمال شد.