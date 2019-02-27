مهران مهام تهیه‌کننده سریال «مر قانون» درباره روند تولید این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ دقیقه از این سریال تصویربرداری شده و قرار است حدود ۶۳۰ دقیقه به تصویربرداری برسد.

وی درباره تعداد قسمت‌های سریال عنوان کرد: ما در ایام نوروز ۹۸ دو روز رحلت و شهادت داریم که سریال در آن ۲ روز پخش نمی‌شود ولی با توجه به اینکه تعداد روزهای ایام نوروز بیشتر است فکر می‌کنم ۱۶ قسمت خواهیم داشت و احتمالا یک روز هم سریال را زودتر شروع کنیم که البته چندان موافق این کار نیستم.

این تهیه‌کننده درباره حضور بازیگران جدید در این سریال توضیح داد: مهران رجبی که نقش یک مسئول بازنشسته را دارد و شهین تسلیمی آخرین بازیگرانی هستند که به کار اضافه شدند و دیگر قرار نیست بازیگر جدیدی به سریال بپیوندد.

وی درباره اینکه ممکن است سریال برای گروهی برخورنده باشد، گفت: ابتدای سریال به نوعی یک طنز سیاسی دارد که با بحث بازنشستگی مرتبط است. به نظرم ما مردم بدبدرقه‌ای هستیم و با فردی که می‌خواهد بازنشسته شود کاری می‌کنیم که نمی‌خواهد میزش را تحویل دهد.

سریال نوروزی «مر قانون» به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده و محمدحسین لطیفی این روزها برای پخش در ایام نوروز از شبکه سه سیما در حال تصویربرداری است.

امیرعباس پیام و مهدی روشن‌روان متن فیلمنامه این سریال را می‌نویسند که نگارش آن همزمان با تصویربرداری پیش می‌رود.

بازیگران این سریال عبارتند از: مرجانه گلچین، هدایت هاشمی، مهران غفوریان، یوسف تیموری، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، مهشید ناصری، دلسا ملکی، مهران رجبی، ناصر اشکان اشتیاق، کریم قربانی، سپند امیرسلیمانی، محمد الهی، داریوش سلیمی و...