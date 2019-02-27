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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۴

مهران مهام از سریال نوروز۹۸ گفت؛

حکایت تحویل یک میز طبق «مر قانون»/مدیری که نمی‌خواهد بازنشسته شود

حکایت تحویل یک میز طبق «مر قانون»/مدیری که نمی‌خواهد بازنشسته شود

سریال «مر قانون» به تهیه‌کنندگی مهران مهام با داستان مدیر بازنشسته‌ای که نمی‌خواهد میز خود را تحویل دهد، در ۱۶ قسمت در ایام نوروز ۹۸ روی آنتن می‌رود.

مهران مهام تهیه‌کننده سریال «مر قانون» درباره روند تولید این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ دقیقه از این سریال تصویربرداری شده و قرار است حدود ۶۳۰ دقیقه به تصویربرداری برسد.

وی درباره تعداد قسمت‌های سریال عنوان کرد: ما در ایام نوروز ۹۸ دو روز رحلت و شهادت داریم که سریال در آن ۲ روز پخش نمی‌شود ولی با توجه به اینکه تعداد روزهای ایام نوروز بیشتر است فکر می‌کنم ۱۶ قسمت خواهیم داشت و احتمالا یک روز هم سریال را زودتر شروع کنیم که البته چندان موافق این کار نیستم.

این تهیه‌کننده درباره حضور بازیگران جدید در این سریال توضیح داد: مهران رجبی که نقش یک مسئول بازنشسته را دارد و شهین تسلیمی آخرین بازیگرانی هستند که به کار اضافه شدند و دیگر قرار نیست بازیگر جدیدی به سریال بپیوندد.

وی درباره اینکه ممکن است سریال برای گروهی برخورنده باشد، گفت: ابتدای سریال به نوعی یک طنز سیاسی دارد که با بحث بازنشستگی مرتبط است. به نظرم ما مردم بدبدرقه‌ای هستیم و با فردی که می‌خواهد بازنشسته شود کاری می‌کنیم که نمی‌خواهد میزش را تحویل دهد.

سریال نوروزی «مر قانون» به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده و محمدحسین لطیفی این روزها برای پخش در ایام نوروز از شبکه سه سیما در حال تصویربرداری است.

امیرعباس پیام و مهدی روشن‌روان متن فیلمنامه این سریال را می‌نویسند که نگارش آن همزمان با تصویربرداری پیش می‌رود.

بازیگران این سریال عبارتند از: مرجانه گلچین، هدایت هاشمی، مهران غفوریان، یوسف تیموری، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، مهشید ناصری، دلسا ملکی، مهران رجبی، ناصر اشکان اشتیاق، کریم قربانی، سپند امیرسلیمانی، محمد الهی، داریوش سلیمی و...

کد مطلب 4553795
عطیه موذن

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