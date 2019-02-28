ترویج فرهنگ مهدویت در نسل جوان برنامه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود متوسل آرانی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی مهدوی صراط در اراک اظهار داشت: بهره گیری از هنر با توجه به تاثیرگذاری و ظرفیت هایی که دارد در نهادینه سازی مفاهیم فرهنگی بسیار می تواند موثر و ثمربخش باشد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور افزود: هدف و رویکرد بنیاد مهدویت اشاعه فرهنگ مهدوی به طور اصولی و صحیح است. بسیاری از اقشار مردم در ارتباط با فرهنگ مهدویت، آگاهی و اطلاعات ناچیزی دارند که باید برای آنها فرهنگ سازی شود.

متوسل آرانی بیان کرد: در این راستا می‌توان از ظرفیت رشته های مختلف هنری بهره گرفت و با تامین محتوای مطلوب در راستای هدف ذکر شده به نهادینه سازی فرهنگی مهدویت پرداخت.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور خاطرنشان ساخت: یکی از مولفه هایی که در راستای برنامه‌ها و اهداف این بنیاد مد نظر قرار دارد، نهادینه سازی فرهنگ مهدویت در نسل جوان امروز است و معتقدیم که هنر در این عرصه نقش شایان می تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: جشنواره ملی مهدوی صراط در قالب آثار هنری امسال در چهار استان به صورت ملی برگزار شد و خوشبختانه از سوی نسل جوان استقبال خوبی از این جشنواره صورت گرفت که می تواند زمینه ای برای ترویج و اشاعه فرهنگ مهدویت به ویژه در میان جوانان باشد.

در پایان نفرات برتر جشنواره معرفی شدند که در بخش انیمیشن الهه موسوی از تهران و مرتضی مطهری از قم مورد تقدیر قرار گرفتند و هیچ یک از آثار حائز رتبه اول تا سوم نشدند. در بخش موشن گرافیک هم ابولفضل محمدی از استان مرکزی اول شد و محمد هادی پاک نژاد از تهران، محمد حسین اسلامی و ابوالفضل حاصلی هر دو از استان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخش نقاشی خط نیز هیچ یک از آثار حائز رتبه برتر نشد و هادی هنردوست از استان همدان و سپیده مرجان از تهران به ترتیب عنوان های دوم و سوم را به دست آوردند. در بخش طراحی پوستر هم مرتضی رحمتی از تهران، محمد ربیعی از مرکزی و سیدکمال بخشایش از چهار محال و بختیاری عنوان های اول تا سوم را کسب کردند و علیرضا عزیزی بهروز از قم، حامد سعیدی و امیرحسین عبادیان دهکردی از استان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفتند.